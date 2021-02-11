日本首相菅义伟给在日华人华侨拜年

在辛丑牛年春节即将到来之际，日本内阁总理大臣菅义伟给在日华人报刊《中文导报》和《东方新报》发来春节贺词，通过这两家华文媒体向在日华侨华人致以春节的问候，给在日华人拜年。

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这是继2008年福田康夫首相之后，第7位日本在任首相、第13次向在日本华侨华人致以春节问候。

菅义伟首相在“新春贺辞”中指出：日本各界华人华侨朋友们：谨此致以2021年春节的问候！

我于去年就任第99任内阁总理大臣以来，曾同习近平国家主席等多国领导人举行了电话会谈。日中关系的稳定发展，不仅对日中两国，而且对地区及国际社会而言亦具极其重要意义。日方愿与中方一道继续承担应对地区和国际社会所面临共同课题之责任。

当前我国正在全力以赴抗击新冠病毒，希冀能够早日使一切恢复，为大家带来安心与希望。

长期以来，华人华侨为发展日中关系发挥了联通两国的桥梁作用。藉此，向广大朋友们表示感谢。最后，祝福大家在新的一年里如意吉祥、欣欣向荣。

日本国内阁总理大臣 菅义伟

在安倍晋三任总理期间，曾8次向在日华人华侨致以春节的问候，给在日华侨、华人拜年，由于希望更多的中国游客来到日本，并希望改善停滞的日中关系，因此其春节祝词和菅义伟的春节祝词相比一般文字更多，更加热情洋溢，相比之下菅义伟的春节贺词相对简单而没有热情。