腾讯高管因涉及腐败案被拘留调查

据知情人士透露，腾讯公司一名高管因涉嫌“个人腐败”遭到调查。该名高管被指涉嫌未经授权向一名中国前高官分享微信个人信息。腾讯随后证实一名员工被调查，但否认是该公司高层人员。

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《华尔街日报》2月10日援引消息人士的话报道称，腾讯副总裁张峰因涉及中国前公安部副部长孙力军案调查，于去年年初被中国有关部门控制。知情人士称，自去年年初以来，张峰一直在接受中国反腐机构的调查，他涉嫌未经授权分享腾讯旗下引用软件微信收集的个人信息。知情人士表示，张峰涉嫌将微信数据提供给孙力军，后者因未披露的违纪行为正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

知情人士说，调查人员正在调查张峰可能与孙力军分享了什么类型的信息，以及孙力军可能用这些信息做了什么。河北省张家口市政府的一份通稿，曾指张峰为腾讯副总裁，并称张峰曾在2018年10月与该市武卫东市长会面，双方还就科技冬奥、精准扶贫等产业合作进行了对接交流。

报道提到，腾讯董事会主席马化腾并未接受调查，也可以自由离开中国，去年马化腾曾到新加坡旅游。腾讯则回应强调，张峰未在腾讯担任过高层或管理职位，非公司的副总裁。

腾讯于周四另向路透社证实，张峰正在接受调查，但指出“我们可以确认，该案涉及个人腐败的指控，与微信和其国际版WeChat没有关系。”