世卫：仍不排除新冠起源的所有可能性

2月12日星期五，世卫组织表示，针对新冠病毒的起源，仍然不排除所有的可能性。世卫组织派往武汉的调查小组暂未能查明病毒源头，但周二对病毒起源于实验室的假说，泼了冷水，称实验室事故假说“极其不可能”，且“不建议在此假说之上，展开未来的研究”。

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在瑞士日内瓦召开的一场记者会上，坐在专家团团长皮特-本-恩巴拉克身旁的世卫组织总干事谭德塞表示，希望下个星期能看到调查团出一份任务汇总报告，之后在接下来的几周之内，看到一份详细的全版报告。

世卫调查团“在非常艰难的境遇下，执行了一次非常重要的科学任务”。他指出，“提出了一些问题，同时也抛弃了一些假设。我同专家团一些成员谈过话，我想说，所有的假说依然开放，需要更进一步的分析和研究”。谭德塞还认为，“一些工作可能在本次调查团的范围之外，我们一直说，本次行程不会找到所有问题的答案，但的确给我们带来了重要的信息，带我们朝着理解病毒的起源，更近了一步”。

谭德塞称，“本次调查团让我们更好地理解了大流行病早期的情况，确定了接下来更深层次需要研究和分析的区域，我们会继续找到所需的信息，致力于找到问题的答案”。