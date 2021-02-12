东京奥运会残奥会组委会主席森喜朗决定辞职

据相关人士11日透露，东京奥运会和残奥会组织委员会主席森喜朗（83岁）决定辞职。森喜朗围绕体育团体起用理事一事作出蔑视女性的发言，在国内外引起强烈的反对与批评。

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在2月3日举行的日本奥委会评议员会议上，有委员提出将女性理事比例提升至40%以上的建议。森喜朗则表示：“ 很多女性参加理事会的话，会很费时间。”他说，女性的竞争意识很强，一个人举手发言，其他人都想发言，那么所需的时间就要翻倍。他还建议说：要限制女性在会上的发言时间。

森喜朗此言一发，引起强烈的反对，由于反对的声浪强烈，森喜朗4日就此道歉称：“这是有悖奥运和残奥精神的不当表述，我表示深刻反省。”

但是各方面反应依旧非常强烈，运动员和赞助商纷纷提出严厉的批评，奥运志愿者也相继表示辞退。社交网站（SNS）上要求其辞职的呼也日益高涨。国际奥委会（IOC）也在2月9日发表声明指出森喜朗的发言“完全不妥”。

前首相森喜朗曾担任日本体育协会（现日本Sports协会）及日本橄榄球协会会长，2014年1月奥组委成立后他就任主席。

原定由奥运选手村村长、原日本足球协会会长川渊三郎接任东京奥运会和残奥会组织委员会主席，但是遭到川渊三郎的拒绝。

目前有谁来接替森喜朗，还没有确定。