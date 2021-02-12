中国禁播BBC 分析指再恶化中国不排除驱逐驻华记者

中国国家广播电视总局网站在大年初一指“不允许BBC继续在中国境内落地”，变相驱逐英国广播公司（BBC）。BBC回应指对中方决定感失望，强调BBC具公信力、不偏不倚。中国外交学院国际关系研究所教授李海东向内媒分析，禁止“落地”只是反制行动之一，但并非唯一同最后的行动；若然BBC继续在新疆、疫情、香港等议题上造谣，抹黑中国，那中国不排除制裁得更彻底，例如驱逐BBC身处内地的记者。

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据苹果日报今天报道称，中国内地禁播BBC世界新闻台，香港跟随，分析称：中国不排除驱逐驻华记者。

该报道说，独立学者邓聿文向《苹果》分析，BBC只在内地高档酒店才能收看，相信“反制效果不大”。

据中国广电总局指，BBC世界新闻台涉华报道有关内容严重违反《广播电视管理条例》、《境外卫星电视频道落地管理办法》有关规定，违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益、破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件，国家广播电视总局不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。

据独立学者邓聿文指，国家广播电视总局向BBC的反制“效果不大”，因为BBC世界新闻台只在内地高档酒店才能收看，估计内地观众也不会太多，所以BBC对中国的根本影响力不是很大；除非英国政府进一步触怒北京，否则也不会将驻华记者驱逐出境。他进一步称，这事件对中英关系影响也不会太大，“因为（反制）是预期之中的，中国政府也只是作出一个警告。”