传美国摆脸色 柬埔寨暂停与中国联合军演

柬埔寨国防部长狄班宣布暂停与中国之间的联合演习。消息说，表面上的理由是疫情期间必须减少开支，但该国反对派人士认为此举是为了避免激怒美国新政府。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道说，看美国脸色？柬埔寨暂停与中国联合演习。柬埔寨国防部长狄班（Tea Banh）日前宣布暂不举行与中国之间的联合军事演习，表面上的理由是疫情期间必须减少开支，但该国反对派人士认为此举是为了避免激怒美国新政府。

柬埔寨与中国自2018年起，每年举行“金龙演习”。今年原定于3月13日至27日在贡布的第70旅军事训练学校举行，两国将投入约3,000名军人实弹操演装甲车和排雷设备等训练。去年3月疫情在全球爆发，局势凶险，当时许多人担心跨国联合演习会使病毒因此传入柬埔寨，狄班却斥责这种见解，照常举行演习。

该报道称，被当局查禁的“柬埔寨国家救援党”（Cambodia National Rescue Party）副主席杨才英（Eng Chhai Eang）驳斥狄班为了省钱而不举行联合军演的说词，指出演习的相关经费都是中国人出的。他认为，真正的原因是柬埔寨当局想讨好美国新政府，不愿意让白宫认为柬埔寨一面倒向中国。

据该报道，2017年11月柬埔寨最高法庭下令查禁“柬埔寨国家救援党”后，西方对柬埔寨的捐助与贸易投资就中断了。中国的资金虽然流入柬埔寨的房地产、农业和娱乐业，但中资的不道德商业行为和中国居民的不正当行径，却经常使柬埔寨人感到愤慨。许多公务员也拒绝接种中国提供的新冠肺炎疫苗。