加拿大移民部公布对港青而言有喜也有悲

加拿大政府向港人抛出“救生艇”，18岁以上、持有过去五年内大专毕业学历的港人，即日起可申请加国工作签证。然而，一片欢呼声背后，许多曾经在前线抗争、尚未毕业的学生无法“登艇”。有已经身处加拿大、过去大半年节衣缩食的港青向苹果日报表示积蓄即将耗尽，但因为未毕业而不符合申请工作签证资格，担心最终被迫回港，遭到秋后算账。

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加拿大移民部公布﹐任何过去五年获得至少两年制加拿大大专文凭或大学学位、或持有相等外国学历的18岁以上香港居民﹐即日起可申请加拿大三年工作签证。由于申请门槛低﹐计划又被喻为加国政府专门给予香港青年人才的“救生艇”。

已经身处加拿大温尼伯（Winnipeg）、曾任议员助理的Leon表示﹐他在“占领立法会”一役中，有人提示他已被便衣警员拍下容貌﹐当时没有特别在意的他，往后参加大小抗争，包括“保卫中大”也能幸运脱险﹐便把可能已被“曝光”一事抛诸脑后。直至去年年中，他到加拿大探访朋友时偶然提起﹐才惊觉自己或随时被秋后算账，思前想后决定留在加拿大。

以旅客身份暂住加国的Leon，没有工作身份﹐积蓄有限的他只能勒紧裤头，“曾经试过在市中心，与陌生人共住客厅。楼上居住的原住民有很多家庭问题﹐差不多每天都打架﹐声量之大让人难以入眠。房客也有酗酒和大麻上瘾问题﹐每天都会饮酒和吸大麻﹐失控时会破坏物件。家中衞生环境差﹐晚上不时有老鼠出没﹐牠们咬胶袋的噪音也很影响睡眠。”

虽然环境恶劣，但Leon每月做“厅长”的租金只要225加币（约1,373港元），房租差不多低绝全城，因此他在这个地方住上长达半年。直至最近疫情爆发，温尼伯租金大跌﹐他才得与室友租下较为整洁的房间。

Leon坦言﹐即使自己再精打细算﹐大半年无业生活已花费他约七成积蓄﹐手上仅余约两万港元，“预期还可以生活半年﹐但我以旅客身份留在加拿大﹐无医疗保险﹐如不幸染病便可能耗尽积蓄。”虽然Leon有意取得加拿大政府给予港人的签证，留在当地工作，但他仍未大学毕业，担心难以符合申请要求，“我在公开大学有进修一个遥距课程﹐但仍未毕业；而且修读的是兼读课程﹐我也不知道是否符合资格申请香港人『工签』。”

他坦言，不论机会如何，仍会先尝试申请工作签证﹐如申请被拒才考虑走政治庇护一途﹐最坏打算是回港﹐“我自己是不愿意回去的﹐因为风险很大。就算成功入境﹐亦难保政府会不会突然翻旧账﹐上门拘捕。”

在零下20多度的异乡生活，Leon想念父母﹐也偶尔挂念家中温暖被窝﹐但他坚信出走决定正确，更无悔当初走上街头﹐“当你在前线看见那一群只是中学生的年轻人﹐不只男生﹐很瘦弱的女生都愿意站在最前面﹐我觉得自己实在没有借口不出去。”比起自己﹐Leon更担心其他年轻前线抗争者，“很多都是中学生﹐他们最需要逃难，但他们都没有加拿大政府要求的学历......他们也不会想等到毕业再走，有些年轻人的父母可能是『蓝丝』﹐更没可能送他们到加拿大读书”。

有份协助逃难港人在加拿大安顿的多伦多支持中国民运会（Toronto Association for Democracy in China）发言人George Lau指﹐当年“六四”发生后，加国政府曾给予遭到迫害的中国公民政治庇护，希望联邦政府可参考当年做法﹐以较宽松条件提供政治庇护予有需要港人。至于较年轻、没有足够学历申请工作签证的香港学生，目前只可以以受抚养子女身份，与父母一同前往加拿大﹐但父母首先需符合工作签证申请资格。

加拿大另一港人组织新香港文化协会（New Hong Kong Cultural Club）发言人Jane Lee表示﹐理解新措施不能保护所有需要逃离香港的人﹐但认为可等待当局公布其他帮助港人的措施后，再作讨论，“这真是一个很慷慨的政策﹐没有年龄上限这一项已非常突破。我们明白，还有不少港人未必符合这次工作签证资格﹐但还有两个项目细节仍未公布﹐我们也希望是越多人越好。”

她续指﹐加国移民政策条件已渐见曙光﹐该会日后会重点在审查制度上游说，“这个计划是用香港手足的血汗所换取的﹐如果任由拥护极权和支持警暴的人，共享手足牺牲换来的成果﹐这是不能接受。”

Leon说，如果最终成功在加拿大找到工作，他希望由受助人成为施助者﹐“有收入后可以帮人﹐把部份收入捐到不同机构帮助手足，或者多做可以贡献社区的工作。因为这个国家收留你﹐就是希望你可以贡献经济，甚至整个社会﹐其他人会因为你的贡献，相信政府收留香港人是正确决定。”