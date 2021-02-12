华尔街日报称中国拒绝为世卫调查团提供未经处理的数据

2月12日星期五，路透社报道称，华尔街日报采集了世卫组织调查团成员的一些观点，认为中国拒绝为世卫调查团提供其要求的未经处理的早期新冠案例数据，这些数据原本可以帮助专家们决定，新冠病毒是从什么时候开始，如何在中国开始传播。

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华尔街日报在相关报道当中指出，世卫组织的一些调查专家和中国政府方面就缺乏的具体细节进行了“炽热的”交流。这具体指的是，中国政府曾经拒绝了世卫调查专家提交的一份请求，专家们希望拿到武汉2019年12月早期疫情当中的174个病例的未经处理且个人化的数据。并表示，中国官方和中国科学家为他们提供了中方已经做好的详细数据汇总以及针对病例的数据分析，不仅如此，还给调查人员提供了详细的聚合数据，以及武汉疫情爆发数月之前的一些医疗记录回溯研究，并表示并没有找到病毒的明显证据。然而世卫专家团并没有得到允许，去查看这些回溯性研究之下的未经处理的数据，称这些数据可以帮助他们自行展开研究，探究疫情从什么时候，如何在中国蔓延开来。

华尔街日报引述调查人员的话称，世卫组织其他的成员国会提供这些匿名，但并未经过处理的数据，以便让调查人员看到每一个病例的所有其他相关细节。其中调查团的一名澳大利亚微生物学家多米尼克-怀尔表示，“中方给我们展示了几个样本，但这和提供所有样本是不一样的，而且提供所有样本，本来就是疫病调查的标准做法”。他解释道，“尽管从外面看来，已经相当好了，但对于数据的解读，从我们的角度来看，就受到了更大的限制”。

多米尼克-怀尔前几日通过澳大利亚媒体表示，中国人是非常热情好客的东道主，所有人都在协作，但“十分清晰的是，存在一些观点上的不同，围绕一些事情也产生了一些十分坚定而炽烈的探讨，但整体而言，“每个人都努力做到最好，而且世卫组织此行拿到的数据，肯定也比以往任何一次要多，这已经是一种真实的进步了”。