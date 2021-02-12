台湾驻美代表萧美琴进入美国国务院会晤代理助卿金成

台湾驻美代表萧美琴十日进入美国国务院，拜会主管东亚暨太平洋地区事务的代理助卿金成（Sung Kim），国务院东亚局事后在推特发布两人合照表示，美国正在深化与台湾的关系，并形容台湾是「民主领头羊以及重要的经济和安全伙伴」。

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美国国务院东亚局公布的两人合照，背景玻璃反光出，拍摄地点有一面照片墙，上头是历任亚太助卿的照片，显示这是在国务院内，助卿与副助卿办公室外的会客接待处；对比去年七月，中华民国前任驻美代表高硕泰离任前和萧美琴到任后，都在同一地点与当时的亚太助卿史达伟合照。

中央社报导指出，萧美琴对进入国务院拜会官员相当低调，只证实，这是首度拜会金成，就双方关注议题交换意见，并没有证实会面的地点。

萧美琴透过推特表示，两人的话题包括双方共同利益，以及反应台美强健广泛伙伴关系的种种议题。

台湾总统蔡英文在小年夜前一天发表谈话时曾提到，愿在符合对等原则下，促成两岸有意义对话。今天是大年初一，台湾前总统马英九被媒体问到，对蔡英文谈话的看法时表示，这是不够的，他当场提出三点和疫情有关的建议，呼吁蔡英文藉此向大陆释出善意。

马英九呼吁，蔡英文、行政院长苏贞昌和卫福部长陈时中，不要再称呼新冠肺炎为武汉肺炎，因为世界卫生组织已经定名为新冠肺炎，美国前总统特朗普讲「中国肺炎」也被认为是种族歧视的说法。

马英九说，(原音)「第二点，11年前，两岸曾签订「海峡两岸医疗卫生合作协议」，其中有一章专门讲防疫传染病的，这部分应该尽快推动；第三点，如果大陆愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。」

台湾总统蔡英文今天一早则到台北市中正第二分局，感谢他们对总统府的保护和照顾，也感谢所有警察因应疫情，支持指挥中心的疫调工作。另外，蔡英文也前往中华电信三重客服中心慰勉1922疫情通报及咨询专线的值班同仁，卫福部长陈时中、疾病管制署署长周志浩陪同出席。