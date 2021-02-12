大陆禁播BBC世界新闻台港台跟随

国家广播电视总局网站在大年初一指“不允许BBC继续在中国境内落地”，变相驱逐英国广播公司（BBC）。BBC回应指对中方决定感失望，强调BBC具公信力、不偏不倚。中国外交学院国际关系研究所教授李海东向内媒分析，禁止“落地”只是反制行动之一，但并非唯一同最后的行动；若然BBC继续在新疆、疫情、香港等议题上造谣，抹黑中国，那中国不排除制裁得更彻底，例如驱逐BBC身处内地的记者。独立学者邓聿文向《苹果》分析，BBC只在内地高档酒店才能收看，相信“反制效果不大”。

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广电总局指，BBC世界新闻台涉华报道有关内容严重违反《广播电视管理条例》、《境外卫星电视频道落地管理办法》有关规定，违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益、破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件，国家广播电视总局不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。

另外，香港电台发言人表示，根据国家广播电视总局不允许BBC世界新闻台在中国境内落地，香港电台今晚11时开始不再转播BBC世界新闻频道和《BBC时事一周》。

独立学者邓聿文指，国家广播电视总局向BBC的反制“效果不大”，因为BBC世界新闻台只在内地高档酒店才能收看，估计内地观众也不会太多，所以BBC对中国的根本影响力不是很大；除非英国政府进一步触怒北京，否则也不会将驻华记者驱逐出境。他进一步称，这事件对中英关系影响也不会太大，“因为（反制）是预期之中的，中国政府也只是作出一个警告。”

长期关注新疆问题的“阿塔珠尔特志愿者组织”创办人赛尔克坚（Serikzhan Bilash） 则认为，中国禁制BBC落地是一件好事，“中共政府通过各种方式，让世界人民越来越看清中共邪恶、独裁和反人类的本来面目。”

英国外相蓝韬文（Dominic Raab）在Twitter上批评，中方的决定是剥夺传媒自由，完全不能接受，又指中国对媒体和互联网自由所实施的限制是世界上最严格，强调这只会损害中国在世界的声誉。

官媒《环球时报》随即发表评论，强调“中国不接受假新闻”，形容是中国向BBC发出“牛年第一张罚单”。文章批评BBC对华的造谣是西方一些“反华势力”的舆论战、超限战的一部份，让BBC无法落地只是反制行动之一，但并不是唯一或最后的行动。

中国传媒大学教授王四新向《环时》表示，BBC在中国境内落地是在《广播电视管理条例》《境外衞星电视频道落地管理办法》框架下运行的，中国境内一些酒店等场所可以接收到BBC的讯号，“不能落地”意味着大陆境内不再会提供BBC世界新闻台讯号的本地解码服务，BBC节目在中国大陆境内将完全无法被接收到。他又指，在春节这个时间点高调宣布对BBC世界新闻台的决定措施是中国在亮明态度，肯定会引起更大的关注。

BBC早前引述在美国获政治庇护的新疆妇女指，中共在新疆所设的“再教育营”内有系统性性侵（Systematic rape），引发多国关注。中国驻英国大使馆公使马辉指，相关报道抹黑中国，要求立即更正。

英国通讯管理局（Ofcom）本月初宣布撤销中国官媒、央视旗下中国环球电视网（CGTN）在英国的播放牌照，表示经调查后证实CGTN的持牌人并无编辑监督权，裁定CGTN与中国共产党有关连，违反了英国法律。

中国外交部随即发声明反击，指英国广播公司（BBC）1月29日播出的疫情“假新闻”，“将疫情与政治挂勾”及“再翻炒中国隐瞒（疫情）”，已向BBC驻北京分社负责人提出严正交涉，要求BBC公开道歉，并扬言保留采取“进一步措施”的权利。