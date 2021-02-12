拜登与习近平两小时通话 专家怎么看？

美国总统拜登于美国时间2月10日晚与中国国家主席习近平进行了上任后的首次通话。美中关系专家认为这次通话显示了拜登很清楚他面对的中国已经与过去不大相同，不过他领导下的美中关系将同时包含对立与合作。

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据美国之音今天报道称，专家解读拜习通话: 新美中关系合作与对立并存。据白宫发布的新闻稿显示，拜登在与习近平的对话当中直接谈到了香港和新疆的人权问题，以及中国对台湾的威胁。这与拜登在担任奥巴马副总统的时候的态度相比更加强硬。拜登在去年8月竞选期间直接把中国对待新疆维吾尔人的方式叫做“种族灭绝”。拜登几天前也评论中国领导人习近平“骨子里没有民主”。

据约翰·霍普金斯大学中国研究项目主任安德鲁·莫沙(Andrew Mertha)认为，包括这次通话在内，拜登的一系列言行透露出他很清楚自己所面对的是一个已经与过去大不相同的中国。

安德鲁·莫沙说：“中国正不断在国际关系中扮演更显眼的角色。所以今天的中国与奥巴马政府执政之初的中国相比，是一个更大的国际性竞争者。”

安德鲁·莫沙认为，与特朗普政府相比，拜登政府采取的外交战略更为熟悉和直接，但这并不代表拜登的对华政策内容也会回到过去。他说：“我们必须意识到中国的位置已经变了。我想拜登政府知道这一点。有些人评论说拜登与习近平的这次电话比他们上一次的互相交流要冷淡得多，我认为这是完全合适的。”

除了对中国在人权和台湾问题上的批评，拜登也在通话中表示了要在气候变化这样的问题上进行合作。拜登在竞选时期和上任后签署的行政命令中都把气候变化当作是他执政中要面对的首要任务之一。

不过他的气候特使、前国务卿克里此前明确表示美国不会因为想要与中国在气候问题上合作就放松在其他领域对中国的施压。人权观察中国部研究员王亚秋赞成这样区别对待的方式。

王亚秋说：“在气候变暖上看气候变暖怎么合作，在新疆问题上(看怎么做)。” 王亚秋赞成拜登政府以应对气候变化为工作重点之一，不过她也表示可以理解一些人对拜登会因为气候问题而在人权上对中国妥协的担忧。

拜登总统在上任三周后才与习近平进行这样的第一次通话，美国之音采访的美中关系领域的专家对拜登在就职这么长时间后才与习近平对话有不同理解。

据美国之音称，有人认为，这透露出美中关系与过去比已经进一步恶化。也有人认为，因为美中关系比过去任何时候都更加重要，所以双方都对这次通话做了更长时间的准备。

不过，莫沙教授从美国外交政策的大框架来看待这个问题。他认为，优先与盟友通话，随后才与中国领导人通话，符合拜登想要在国际舞台上重新团结盟友的战略。莫沙说：“拜登的优先任务是让传统的盟友安心，在特朗普之后，他们熟悉打交道的美国又回来了。”