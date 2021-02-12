拜登与习近平电话煲两小时 见证中美要破冰？

美国总统拜登表示，他10日晚与中国国家主席习近平通电话持续两个小时。拜登对记者说：“昨晚，我与习近平连续通话两个小时。” 据路透社引述认为，这对一位美国总统来说是罕见的长时间互动，即使是面对面会谈，也很少会超过一个小时。据中国官方媒体称，拜登和习近平之间长达两小时的通话传递了“非常积极的信号”，显示双方进行了“深入沟通”。

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据路透社报道称，美国总统拜登表示，他在周三晚上与中国国家主席习近平进行了两个小时的通话。据拜登对此透露说，“如果我们不采取行动，他们就会吃掉我们的午餐，”拜登告诉记者。这是拜登上任美国总统后与中国国家主席习近平的首次通话。拜登表示，自由开放的印太地区是首要任务。

据该报道，习近平警告称，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。《环球时报》总编辑胡锡进周四表示，拜登和习近平之间长达两小时的通话传递了“非常积极的信号”，显示双方进行了“深入沟通”。据胡锡进在推特上说，“这是一个非常积极的信息。交谈的时间意味着这远不止是一个礼节性通话。两国领导人过去是熟悉的，这次显然进行了深入的沟通。这次沟通是建设性的。”

法新社也引述拜登对记者说：“星期三晚，我与习近平连续通话两个小时。”这对一位美国总统来说是罕见的长时间互动，即使是面对面会谈，也很少会超过一个小时。

美中关系紧张之际，星期三是拜登1月20日就任以来，美中两国元首第一次通话。拜登向记者表达他的忧心，表示假使美国在包括公路、桥梁与公共运输等国家基础建设不迅速采取行动，中国做为经济竞争者将建立优势。据拜登指出，自由与开放的印太区域是当务之急，习近平则强调，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。

白宫稍早之前表示，拜登对北京强制性与不公平的经济作为，对香港的镇压、在新疆侵犯人权，以及对包括台湾在内区域的专断作为表达关切。据白宫说，这两位领导人也谈到2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行、气候变迁以及武器扩散。

据中央社今天报道说，在以美国总统身分与中国国家主席习近平首度通话后，拜登表达对于中国与美强力竞争的忧虑。他说，美国得赶快采取行动，以免中国抢得优势。

拜登（Joe Biden）星期四在白宫召开有关基础设施投资会议前向媒体表示，他昨天与习近平会谈时间长达2小时，谈话气氛良好。但他也表达担忧指出，如果美国不采取行动，中国就会“吃掉我们的午餐”。

据白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在例行记者会上被问到此事时则回应这番谈话是反映事实，拜登清楚意识到所面临的挑战即是与中国的战略竞争。为了取得最佳地位，必须在国内采取措施，以确保劳工更具竞争力，并保护我们的技术，以及加强与伙伴和盟友的合作。莎琪指出，这是过去几周的战略体现，战略已经井然有序展开，强化自身经济与劳动力，但“我们并不着急”，拜登政府上任仅3周时间，团队在处理美中关系上采取战略性方针。

据中央社说，根据白宫昨天晚间提供的通话摘要，拜登向习近平重申他的首要任务是保护美国人民的安全、繁荣、健康与生活方式，以及维护自由开放的印太地区。他也强调，他对北京强制性与不公平的经济作为，对香港的镇压、在新疆侵犯人权，以及对包括台湾在内区域的专断作为表达关切。

此外，拜登与习近平还就疫情大流行、全球卫生安全、气候变化与防止武器扩散等共同挑战交换意见。他并承诺在促进美国人民及美国盟友的利益时，追求务实及注重结果的交往。