日媒指新英日同盟成型 中国难进CPTPP

中国在去年11月表态将“积极考虑加入‘全面与进步跨太平洋伙伴关系协定’(The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)”。无独有偶，英国也在本月1日正式提出申请加入CPTPP。这两件事可能不是相辅相成，而是互相排斥。《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）今天刊登该报资深编辑中泽克二（Katsuji Nakazawa）撰写的分析，指出英国正在与日本组成新的同盟，阻止中国加入CPTPP。

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据联合新闻网今天引述日经报道文章，指新英日同盟成型，中国难进CPTPP。消息说，中国想加入CPTPP，将受到英日联手阻挡。

据《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）资深编辑中泽克二今天指出，中国某位外交专家已经发现，英国脱欧之后政策可能会阻碍北京的亚太战略。

英国和日本之间目前形成一种新的“准同盟”（quasi-alliance），让人联想到1902年到1923年的“英日联盟”。据中国专家说：“旧的英日同盟不仅旨在对抗俄罗斯，而且还有一个隐藏的议程，就是要遏制中国的民族复兴。...借由再次与日本联手并建立准盟约，英国现在正试图阻止中国向前迈进。” 据外交政策专家说，英国申请加入CPTPP对北京是一个打击。日本张开双臂欢迎英国的申请。如果被承认，英国将是CPTPP自2018年生效以来的第一个新会员国。

据《日经亚洲评论》资深编辑中泽克二称，“跨太平洋伙伴关系”原本是美国前总统奥巴马（Barack Obama）任内推动，用意要抑制中国的国际平台。特朗普（Donald Trump）上任后旋即退出，当时的日本内阁总理大臣安倍晋三接手领导，终于成立“ 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。拜登接替特朗普后，面对国内反对，也无法轻易重返TPP，这对中国的亚太战略是有利的。但是，如果英国比中国获得会员国资格，北京可能会发现大门紧闭。 据该报道称，套句中国网友说的话，中英关系处于“自由落体”的局面。英国日前关闭了中国官媒“环球电视台”，中国昨夜也切断了BBC。

英日关系则日益密切。两国外交部长与国防部长在本月3日举行“2 2会谈”中，对中国在香港的政治镇压和新疆的人权问题表示“严重关切”，并且对北京允许海巡开火的新法规表达强烈关注。日本欢迎英国航母打击群在今年年底访问亚洲，并与英国达成协议，日本自卫队将与英国航母打击群举行联合演习。

据《日经亚洲评论》中泽克二指出，英日两国之间的关系越来越像新的“准联盟”，这是“日美同盟”的补充。更有甚者，英国也可能加入美国、日本、印度和澳大利亚之间的“四方安全对话”（the Quadrilateral Security Dialogue），共同对抗中国的海上扩张。

按照中泽克二指出，中国自然不可能坐以待毙。他们拉拢最早催生TPP概念的新西兰，并赶在拜登上任前与欧盟签属协议。然而英国已经脱欧，并积极重返亚洲。再者，新西兰的隔壁就有一个跟中国关系极度恶化的澳大利亚，可能抵销中国借由新西兰化解局势的盘算。中国想进CPTPP，并不乐观。