港府测试中国科兴药性高惟仍须要观察

中国科兴疫苗获港府豁免于医学期刊刊登数据的条件，特首林郑月娥昨日（9日）称不会“僵化”要求有全部资料才可认可有关疫苗，又指疫苗需要专家委员会认定及推荐批准方可使用。疫苗顾问专家委员会今日开会讨论科兴疫苗第1期至第3期数据，成员一致认同疫苗成效及安全程度可接受，但要求科兴补充资料，包括两剂疫苗接种间隔、及接种后产生的抗体及并发症。委员会亦跟随特首林郑月娥转口风，疑降低审批标准，称毋须科兴于医学期刊刊登第三期数据即可审批，认为市民可信任委员会成员的专业水准。

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委员会召集人刘泽星于会后表示，近两日收到科兴提供的数据，其中第1期及第2期临床数据，显示疫苗用于不同人群的效用及安全程度，委员会因此一致认同安全程度可接受。至于第3期数据，包括巴西、土耳其及印尼资料，显示疫苗的成效及副作用等，成员一致认为疫苗效益及安全程度可接受，其中巴西数据亦显示疫苗可减低感染风险。

刘指，委员会仍有两项问题须由科兴提供额外资料，包括两剂疫苗相隔14日和28日接种的分别效果、及疫苗接种后产生抗体及相关并发症的数据。委员会会要求科兴补充资料，最快14日后再开会，并向政府提供相关建议。

委员会成员许树昌表示，科兴所提供的数据显示，相隔28日接种第二剂疫苗，受试者产生的抗体比相隔14日更高，因此才需要科兴补充数据解释有关现象，又称相信科兴第三期数据有相关资料，只是委员会暂时未收到。

根据专家委员会提出的时间表，科兴疫苗可能也要3月才能运抵香港。据悉，目前政府计划是哪种疫苗先到便先展开接种计划，德国BioNtech疫苗预料于2月最后1周运抵香港，3月开始接种；若科兴能于疫苗接种计划开始前运抵香港，便会两款疫苗一起接种。

称市民可相信委员会专业

委员会曾多次提出审批疫苗的准则，当中包括有关数据须于医学期刊刊登才予以审批，惟特首林郑月娥昨日称可豁免。委员会今日口风亦有改变，对于科兴第三期数据未于医学期刊刊出，刘泽星称委员会成员有一定学术水准，并以科学方法审批，认为市民可以相信委员会的专业。他又指，相信世衞都会以相同方式审批疫苗，认为本港亦毋须等待世衞完成审批才跟进。

林郑亦曾称疫苗紧急使用一旦出现事故，委员会成员并无个人责任。对于委员会在科兴数据未刊于医学期刊的情况下，仍可能批出紧急使用许可，一旦出现严重事故责任谁属，刘泽星称委员会成员“用心去做”，又称会负责任，但无说明如何负责、负什么责任。

食物及衞生局局长陈肇始亦表示，科兴数据基本上属正面，惟专家希望能有更多数据，以及仍有问题想询问，在科兴补充资料后会最尽快向政府提供建议，局方亦会尽快作决定。