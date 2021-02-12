缅甸政变风云 示威围堵中国使馆 北京否认助建“防火墙”

成百上千的缅甸反政变示威者在中国驻该国大使馆前示威，要求北京停止支持军方。中国政府并未明确对缅甸军方的政变表达支持态度，但长期以来，中国都与缅甸军方保持友好的关系。近日，中国在联合国安理会上拒绝谴责军方接管政权，这引发了很多缅甸民众的不满。中国被指控“派遣IT技术人员帮助缅甸军方建立防火墙”。中国官方做出澄清。尽管中国否认了其向军方提供“防火墙”等技术支持的传言，但中国大使馆外越来越多的抗议民众表明，他们仍不信任中国。

广告 继续浏览后续

据BBC今天报道称，缅甸反政变示威者围堵中国使馆，北京否认帮忙建“防火墙”。消息说，成百上千的缅甸反政变示威者周四（2月11日）在中国驻该国大使馆前示威，要求北京停止支持军方。

在社交媒体上，很多缅甸人还在分享流传甚广的传言，指中国当局向缅甸提供了网络防火墙技术，用于阻止民众使用部分社交媒体。中国大使馆周三（2月10日）否认了该说法，并要求民众不要散布谣言。来自缅甸18所大学的学生会向中国国家主席习近平发出公开信，要求中国“尊重缅甸人民的意愿”。

该消息说，位于缅甸最大城市仰光的中国大使馆前，已连续多日爆发示威活动，周四的示威是人数最多的一次。人潮将使馆道路封锁，很多人手举标语和昂山素季（Aung San Suu Kyi）所在政党缅甸全国民主联盟（NLD）的旗帜表达不满。“支持缅甸，不支持独裁者，”一张中英文的标语写道。还有人制作漫画，在画中将缅甸军方领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）比作为中国领导人习近平的傀儡。

一名抗议者向缅甸媒体表示：“中国部长们的行为似乎是在支持军事政变。”当地媒体《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）报道，民众的怒火主要由社交媒体用户不久前发布了一份文件触发，该文件称在缅甸关闭国际航班后，有来自中国云南昆明的五架货运飞机在周二抵达仰光国际机场。这份未经证实的文件在网上疯传，缅甸用户认为这是中国“派遣IT技术人员帮助缅甸军方建立防火墙”。

据报道，在政变后，缅甸军政府正在计划制定一部严厉的新法案，管制网络。 该的法案将要求缅甸网络服务商和电信运营商在政府指定的地点存储用户数据三年，当局可以随时访问个人社交媒体上的信息，并可进行拦截。这一法案在缅甸引发轩然大波，超过150个公民社会团体反对该法案，并表示将不会接受非人民授权的政府颁布的法令。

周三（2月10日）晚些时候，中国大使馆在脸书（Facebook）上转发了一份声明，驳斥了缅甸社交媒体上有关中国航班运送技术人员的报道。这份落款是缅甸中国企业商会的声明说，“所谓中缅之间的往返飞机，系正常货运航班，运载海鲜等进出口货物，网络上有关消息纯属谣言。”

中国外交部发言人汪文斌周三（2月10日）也被问及中国向缅甸提供IT设备和人员的传言，他表示没有听说过。汪文斌说，“此前在缅甸问题上也有关于中方的的不实消息和谣言，请大家不要轻信相关说法。”

上周，在反对政变的公民抗命运动在社交媒体上出现后，军政府禁止了缅甸民众经常使用的国际社交媒体，包括脸书、推特和Instagram。

该报道称，自缅甸2月1日爆发军事政变，缅甸国防军拘留了即将开始第二任期的国务资政昂山素季、总统温敏（Win Myint）和执政党全民盟的领导人。 之后，中国也陷入舆论旋涡，让两国关系更加微妙。在过去几十年间，中国和缅甸的军方独裁领导人建立了密切联系，再加上北京近年通过“一带一路”在缅甸日益扩大影响力，一些观察家认为，近期军方将军们的行动至少得到了北京的默许。

据美国媒体报道，美国共和党参议员丹·沙利文（Dan Sullivan）上周在一个关于中国的论坛上说，“如果没有北京的点头示意，这很可能不会发生。”他认为，北京“显然专注于输出中国的威权模式”，并“对缅甸这样的国家在民主愿景方面的失败感到很大安慰”。

北京从未公开对内比都的政变表示支持。不过，当西方国家强烈反对军方政变时，中国则更加谨慎，仅强调希望各方都能保持局势稳定。一些中国官方媒体将这次政变称为“内阁改组”。在联合国安理会随后召开的会议上，中俄要求更多时间考虑这一问题，这使得安理会未能就谴责军事政变达成共识。

据BBC报道称，北京和莫斯科的态度使得很多缅甸人开始在社交媒体上呼吁反对两国。在网上广为流传一篇文章写道：“我们应该谴责俄罗斯和中国为非法军政府提供支持和庇护。大声而清晰！”一些由中国公司与缅甸军方合作经营的铜矿也出现罢工潮。在缅甸中部实皆省的蒙育瓦（Monwya）地区，由军方与一家北京国有公司合资的七星塘（Kyisintaung）铜矿的2000多名矿工加入罢工运动。

当地媒体报道称，在2月8日，附近的另一家中缅合资企业莱比塘（Letpadaung）铜矿也因工人抗议停止了运营。据估计，莱比塘是东南亚最大的铜矿。

尽管中国否认了其向军方提供“防火墙”等技术支持的传言，但中国大使馆外越来越多的抗议民众表明，他们仍不信任中国。

.“中国对缅甸政变完全保持沉默，他们仍没有谴责军方的非法行为，”一名示威者对《伊洛瓦底》说。“我们想让他们知道，我们完全拒绝政变，中国应该与我们站在一起，而不是与军方站在一起。”

“如果中国政府是一个缅甸的好邻居，它应该在世界舞台上明确表明其不承认扣押民选政府而上台的军政府，与此同时，避免与军政府有任何合作和交往，”公开信写道。“我们想让中国政府知道缅甸人民争取民主的斗争是泰国、香港等世界人民民主运动的一支强大力量。”

据该报道引述缅甸当地非盈利组织政治犯援助协会（AAPP）的数据，自2月1日政变以来，共有220人被拘留，其中包括政府官员、活动人士、僧侣、作家和示威者等。到2月9日，被拘留者中只有20人被释放。