腾讯高管腐败调查微妙 或涉顶层与孙立军案？

腾讯周四表示，该公司一名高管被中国当局拘留是因为牵涉到个人腐败案，与公司旗下的社交媒体软件Wechat或微信并无关系。华尔街日报稍早报导称，腾讯一名高管被中国官方拘留，因涉及一宗腐败大案的调查。有消息指腾讯涉案高管卷入落马前公安部副部长孙立军案中。消息说，中国当局正在调查腾讯高管张峰与孙力军分享了哪些信息，以及孙力军可能利用这些信息做什么。

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据路透社报道，腾讯称高管被中国当局拘留是涉嫌“个人”腐败，与公司旗下Wechat无关。但华尔街日报稍早称，腾讯一名高管被中国官方拘留，因涉及一宗腐败大案的调查。该报引述知情消息人士称，腾讯副总裁张峰从去年开始接受中国反腐机构的调查，因涉嫌未经授权共享WeChat收集的个人信息。

但腾讯坚持该公司高管受调查只是腐败案而已。路透社说，腾讯在发给路透的声明中表示，“我们可以证实，本案涉及个人腐败嫌疑，与微信或WeChat无关。”

据自由亚洲引述美媒，指腾讯高管涉泄微信数据而被拘。

美国媒体《华尔街日报》引述知情人士消息称，腾讯副总裁张峰（Zhang Feng）自去年开始接受中国反腐机构的调查，因他涉嫌未经授权共享微信收集的个人讯息，并将数据移交给正在北京接受调查的前中国公安部副部长孙力军。知情人士还透露，当局正在调查张峰与孙力军分享了哪些信息，以及孙力军可能利用这些信息做什么。

自由亚洲说，该台曾经报道，孙力军长期执行公安秘密任务，曾参与过镇压法轮功及709大抓捕等，也曾赴武汉指导新冠疫情防控工作，但在去年四月时因涉嫌严重违纪违法而“落马”。

河北省张家口市政府在2018年发布的一份声明，曾称张峰为腾讯副总裁，并表示他于该年10月底曾与武卫东市长见面。但腾讯回应外媒表示，张峰未在腾讯担任过高层或管理职位，此案涉及个人腐败指控，与微信或海外版WeChat无关。 而腾讯主席马化腾并未接受调查，也可以自由离开中国。

腾讯集团近日正严查自家员工贿赂贪腐的情形。该公司舞弊调查部在今年2月2日发布公报称，自2019年第四季起，有100余人因违反“腾讯高压线”被解聘、永不录用，40余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理，此外腾讯也列出37家涉案公司加入黑名单，从此不再合作。美国媒体彭博社的报道说，此般罕见的自查显示中国政府对于严查政府干部及企业腐败的立场日益强硬。

该报道引述《华尔街日报》称，张峰案凸显出中国的几家科技业巨头可能被卷入中国权力顶层的政治斗争中，且北京当局越来越担心腾讯和其他科技巨头的数据收集系统对中共的统治权力构成挑战。今年初外媒披露中国金融监管机关要求马云分享蚂蚁集团消费者信用资料，近日中国也发布了针对互联网平台的反垄断新规，外界推测部分动机是中国政府试图重新掌握用户个人数据的控制权。