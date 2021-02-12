被困在乌克兰的新疆哈萨克难民在网络呼救

就在全球的华人共庆农历春季之际，在乌克兰一家酒店的一位中国人却生活在恐惧之中，他在网络上上传视频表示，倘若乌克兰警察要将他强行遣返回中国，那么，他已经做好了自杀的准备，这位24岁的年轻人为何如此绝望？他通过加密电话向法广讲述了他的故事。

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伊力森 艾尔肯：我叫伊力森 艾尔肯，家住在新疆伊利县，是哈萨克族人，我在2015年就试图偷渡哈萨克斯坦被抓，从此之后就成为有前科的人，我在新疆找不到工作， 到哪里都会被安检，关押，所以，我决定继续去哈萨克斯坦。 2019年12月25，我到达哈萨克斯坦之后，原来准备移民在哈萨克斯坦，但是，我在哈萨克斯坦看到了许多不应该看到的视频，使我的人生观，政治观发生了许多改变。特别是美国前国务卿彭佩奥访问哈萨克斯坦时专门会见了哈萨克难民，让我很感动，我就决定一定要离开哈萨克斯坦，前往自由的国家。我于是便去了土耳其，试图从土耳其前往欧洲，买了伊斯坦布尔到贝尔格莱特，想在巴黎转机时在法国寻求政治庇护，但是，法国方面没有允许我停留。之后，我又买了直飞塞尔维亚，试图寻求出路，最后抵达了明斯克和乌克兰，但是，乌克兰当局拒绝让我入境，因为我没有返程机票。最后出于无奈我最后决定返回土耳其，但是，期间我的护照遗失，但我又不敢去中国使馆办理护照手续，乌克兰当局就试图把我遣返回中国。11月2日，我又试图偷渡到德国，但是，被边防军队抓获，被关押在遣返中心，乌克兰当局要把我遣返回国。给我买了从基辅到明斯克再转到呼和浩特的机票。期间我向哈萨克斯坦人权组织，美国的傅希秋牧师等人求救，最后，在美国与欧盟的施压下，乌克兰当局暂时把我留在基辅的一家旅馆里。在我给关押期间，新疆当地官员不断去我家威胁我的父母，他们说过完春节之后，我就会被强制性的遣返回国。

法广：能否解释一下你为什么一定要离开新疆，宁愿死在国外，也不愿意回新疆呢？

伊力森-艾尔肯： 2015年9月27日，我当时刚满18岁，我试图偷渡哈萨克斯坦被抓，我的父亲把我领了回去，但是，我却因此成了有前科的人。我的身份证数据上清除的显示我是有前科的人。2017年开始，无论我到哪里，都要接受安检，检查手机，不能在乌鲁木齐等地停留，三个小时之内必须离开，出门还必须获得当地的居委会的同意。我们哈萨克族人还相对要好一些，维族人的待遇更加悲惨。2019年12月开始，当即居委会的人每天去我家要我去学校学一种技能，要我去考保安证，如果我拒绝，他们就威胁要取消低保。其实，低保前几年就被取消了，但是，他们说已经向上级汇报，考虑恢复我们的低保。但是，当时我已经申请护照，考虑去哈萨克斯坦。

法广：那你最后是怎么获得护照和签证的，据说那是非常不容易获得的。

伊力森-艾尔肯：这是因为2018年的时候，在国际社会的压力下，也是哈萨克斯坦本国的民族政策的驱使下，哈萨克斯坦政府决定给新疆的哈萨克斯坦签发移民签证，三万多新疆的哈萨克斯坦人因此获得了移民三年的批准，我就是其中之一。我是12月9号在乌鲁木齐办理签证的。我在中国的时候没有什么政治意识，不知道民主自由是什么，只是想找一个女朋友，吃喝玩乐，抽烟喝酒，但是，在哈萨克斯坦接触了许多之前没有权力接触的内容之后，我的世界观正在改变，开始意识到什么是自由，民主，人权。特别是在哈萨克斯坦，我亲眼看到，一个异议人士被警察带走之后，第二天他的尸体就被送回家了。哈萨克斯坦人也不说他们的母语，他们都说俄罗斯语言，他们的思维也是俄罗斯人的思维，我觉得这个地方根本不适合我，所以，我决定一定要去民主国家，我为了去民主国家，经历了千辛万苦，可以说是死里逃生，但是，我不会气馁，将会继续努力，虽然我目前的处境非常艰难，非常危险，但是，我不会放弃我的信念。

感谢逃离新疆伊利的伊力森-艾尔肯先生接受法广的专访。被困在乌克兰的伊力森-艾尔肯今日每天前往美国驻乌克兰使馆，试图会见美国使馆的官员，但是，到目前为止，美国使馆的大门却并没有对他敞开。