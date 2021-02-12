记者无疆界指控中国监押涉揭露疫情罪7公民

“2019新冠病毒”几个字反映在注射器针头的一滴注射液上

根据无国界记者组织（RSF）发布的最新调查报告，疫情自去年初爆发以来，中国政府加强力道使新闻媒体和社群媒体噤声，并逮捕至少10名报导或谈论疫情危机的记者和评论家，至今仍有7人持续遭到监禁或下落不明。根据这份调查结果，这7人分别是张展、任志强、郭泉、蔡伟、陈玫、陈秋实及方斌。据记者无疆界称，“让大众知晓这场前所未有的公卫危机不是罪！这些记者根本不该被逮捕。”

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据中央社报道，国际组织调查指：7人因揭露疫情被中国监禁。消息说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）爆发至今已经超过1年，无国界记者组织今天表示，这一年来中国至少逮捕了10名揭露疫情的记者或评论者，目前仍有7人被拘禁或下落不明。根据这份调查结果，这7人分别是张展、任志强、郭泉、蔡伟、陈玫、陈秋实及方斌。

据记者无疆界报告指出，7人中仅有2人受审并判刑，分别是张展在去年12月28日被依“寻衅滋事罪”判4年有期徒刑；政治评论家任志强因指出中国政府因应疫情不力，去年9月22日被依“贪污罪”判处18年有期徒刑。其余5人不是仍等待受审，就是音讯全无。

据无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂在这份报告中表示：“让大众知晓这场前所未有的公卫危机不是罪！这些记者根本不该被逮捕。”艾玮昂呼吁中国政府立即释放7人，并吁请国际媒体对“北京政府进一步施加压力，让所有在中国坐牢的记者能够获释，终结审查制度”。

据记者无疆界调查，中国境内目前至少有119名新闻从业人员遭监禁，在去年RSF世界新闻自由指数报告的180个国家中，排名第177。