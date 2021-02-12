贫困青海女贪官收贿无极限！买房藏赃物堆满金条

中国青海省先前破获一起贪污案，时任青海省地方金融监管局副局长的王丽收贿，甚至还买了一栋专门藏匿赃物的房子，被找到时，涉案金额的庞大，连调查单位都震惊了。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道说，女贪官收贿无极限！买房藏赃物…检调开门震惊：堆满金条。该报道综合陆媒消息，王丽1962年出生于河北，42岁时升任西宁市商业银行行长（后改为青海银行），接着兼任党委书记与董事长，直到2018年卸任前，一共担任了12年的银行行长。王丽卸任后高升，成为青海省地方金融监管局副局长、巡视员。

报道说，不过，因为她被查到贪污，2020年2月卸任，也被开除共产党党籍、公职职务。

据消息说，调查单位经过查询，王丽收贿无数，且贪得无厌，无论金额大小，全都来者不拒，让青海省纪委痛批“根本没有底线”。开始查扣赃物时，王丽的家中根本什么也没有，后来再经过调查，才知道王丽偷偷瞒着丈夫，在外面买了一间房子。检调单位破门后，被屋里的场面给震惊了。王丽买了这间屋子，专门藏匿赃物，且室内摆设全都用最高档的设计，根本没有贴壁纸，而是找了彩绘师，依照屋内的设计，画上相配的图案。

此外，屋内还有各式各样的奢侈品，光是单价3、4,000元人民币丝巾的数量，就塞满了整个衣柜，还有许多重量一公斤的金条，以及50万元的纪念钞。

该报道说尽管王丽收贿无数，在外人面前总是包装得节俭，甚至还委托助理拿破掉的裤子去缝补。王丽本人则说，她最大的悲伤来源，就是那间房子，唯有在屋里独处时，才能找到平静，接着穿上收贿得到的奢侈品，在镜子前欣赏自己的身影。

检调单位调查后，依照贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有企业人员滥用职权罪等罪嫌，将王丽起诉，目前案件仍在进一步审理当中。

官方消息没有提及女贪官的丈夫是否廉洁，以及女贪官偷偷瞒着丈夫在外藏金的理由。