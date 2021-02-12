香港凤凰卫视传人事大地震 刘长乐家族走撤

总部位于香港的凤凰卫视近日传出高层人事变动，董事长和行政总裁据指都将撤换，由上海社科院书记徐威、央视副台长孙玉胜入主，创办人刘长乐家族则会退出凤凰卫视。

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据中央社综合媒体消息称，总部位于香港的凤凰卫视近日传出高层人事变动，创办人刘长乐家族退出凤凰卫视。对此，据香港01，凤凰卫视投资（控股）有限公司日前在联交所（香港联合交易所有限公司）发布公告，证实公司正考虑委任新人选出任行政总裁一职，以分开行政总裁及董事会主席的角色，但目前并无考虑任何其他关于公司董事及高级管理层的变动。公告同时披露目前的董事会成员。3名执行董事分别是刘长乐（主席）、崔强以及王纪言；4名非执行董事分别是简勤、张冬、黄涛以及孙强。

中央社指综合香港01、美国自由亚洲电台（RFA）9日消息，政府官员已直接接管凤凰卫视，由上海市社会科学院党委书记徐威出任董事长，央视副台长孙玉胜担任总经理，刘长乐家族则全部退出，新任命尚未正式对全体员工公布。据消息，徐威出身媒体业，长期任职于上海，主管宣传部门，曾任上海市政府新闻办公室主任。孙玉胜长期在中央电视台工作。

消息还说，凤凰卫视这次人事调整与旗下凤凰金融“爆雷”案有关。近年不少中国大陆投资者出于对凤凰卫视的信任，将资金出借给凤凰金融，由凤凰金融贷给需要资金者，从中获取不算高的利息。不过，去年9月上旬，凤凰金融在没有任何公告和通知的情况下突然停止网贷产品。同月底，凤凰金融发表声明回应外界“跑路”猜测，称停止网贷业务是因为“部分产品回款不及时”。

同年11月5日，凤凰金融再发公告说，将“最大程度保护出借用户权益”、“正在制定多样性的退出管道，帮助出借用户开展退出工作”。数月来，出借人与平台负责人多次交涉，反复在微博等平台投诉，甚至围堵办公大楼，但迟迟未见还款方案。据表示，截至去年10月，凤凰金融平台用户达7万余人，遍布中国各地，存量借贷余额约人民币98亿元。

该报道引据自由亚洲电台，凤凰卫视于1996年3月在香港开播，创办人及董事会主席为前中共解放军军官刘长乐。公司一直对外表示是以香港为基地的传媒机构，并于2000年6月30日在香港创业板挂牌上市。不过，自由亚洲电台表示，不论营运模式、新闻报导编辑方针或是员工，凤凰卫视都更像一家中国新闻机构。事实上，凤凰卫视的观众群都是以中国大陆为主。