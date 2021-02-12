马云疑在海南岛打高尔夫球

中国阿里巴巴集团创办人马云去年10月批评当局金融监管制度，官方在11月暂停阿里巴巴旗下蚂蚁集团上市计划，自此马云就销声匿迹。但有外媒透露，马云近来现身海南岛打高尔夫。中央社说，马云的高尔夫行程证明至少到目前为止，他避免了最惨的遭遇，例如关押入狱或财产被政府扣押。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，马云行踪引各界臆测，由彭博消息指：他在海南岛打高尔夫。

中国官方2020年11月暂停阿里巴巴旗下蚂蚁集团上市计画，自此阿里巴巴集团创办人马云就销声匿迹，但彭博说，他近期在海南岛打高尔夫球。据彭博（Bloomberg News），数个月来，马云的行踪引起各界臆测，有些人揣测他逃到新加坡，也有人猜测他被软禁，甚至是已经被关进戒备森严的监狱。实际上，马云近来一直在精进自己的高尔夫球技。

据知情人士透露，阿里巴巴集团和蚂蚁集团创办人马云最近几周在中国海南岛的红峡谷高尔夫球会（Sun Valley Golf Resort）打球。这座27洞的高尔夫球场靠近海南岛南端，有着广阔的果岭及壮丽的景色。

该报道说，这是马云从今年1月20日后首次被人看到公开露面。中国官方去年11月初暂停蚂蚁集团上市计画后，一直未见马云消息，直到1月20日，马云才透过视讯在“马云公益基金会”举办的“乡村教师奖”颁奖典礼致词。

中央社说，马云的高尔夫行程证明至少到目前为止，他避免了最惨的遭遇，例如关押入狱或财产被政府扣押。

该报道说，关于马云在海南岛打高尔夫球的消息，阿里巴巴、蚂蚁集团和红峡谷高尔夫球会的代表都拒绝置评。