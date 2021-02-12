鼠牛交集时官方打虎 龚道安落马

中国官方反腐春节前震慑宣布，前上海市副市长兼公安局长龚道安遭“双开”。龚道安在去年8月因违法违纪被查，是中共19大后首名落马的上海官员。据官方指控，龚道安严重违反中国共产党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

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据中央社消息，中共农历年前打虎，前上海公安局长龚道安被双开。消息指，中共中央纪委国家监委10日发布公告，对前上海市副市长兼公安局长龚道安“双开”（开除党籍与公职）。龚道安在去年8月因违法违纪被查，是中共19大后首名落马的上海官员。

根据公告，龚道安严重违反中国共产党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。公告指出，依“中国共产党纪律处分条例”、“中华人民共和国监察法”、“中华人民共和国公职人员政务处分法”等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予龚道安开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分。

据公告并称，收缴龚道安违纪违法所得，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

据中央社说，去年中共公安系统大整顿，高官接连落马。在龚道安被查之前，公安部副部长孙力军和重庆市副市长兼公安局长邓恢林已相继被查。其中邓恢林于今年1月初遭双开。龚道安落马约4个月后，上海市人大常委会会议于去年12月30日通过人事任免，任命舒庆为上海市副市长、上海市公安局局长。舒庆赴上海任职前，担任河南省副省长及公安厅厅长。