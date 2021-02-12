BBC报道中揭露新疆性暴力的证人传安抵美国

据美国基督徒人权组织对华援助协会（ChinaAid）消息，最近通过英国广播公司（BBC）披露新疆拘留营中发生大规模强奸事件的哈萨克族女子阿瓦尔汗（Gulzira Auelkhan）与她的家人已安全抵达美国。据自由亚洲引述美国国务院在回复该台置评要求时说，中国政府在新疆对维吾尔族及其他少数民族和宗教群体犯有危害人类罪和种族灭绝罪，美国对新疆维吾尔人遭到种族灭绝的认定是不会改变的。国务院在回应中说，中国政府的这些暴行震撼人心，必将面临严重后果，美国将考虑采取措施对施暴者追责，以制止虐待行为继续发生。

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据自由亚洲报道，揭露新疆性暴力的证人抵美。该报道说，哈萨克族妇女阿瓦尔汗(Gulzira Auelkhan)出生在新疆，于2014年移居哈萨克斯坦。2017年回中国探亲期间，中共当局逮捕阿瓦尔汗，并伪造了她的供认书，将她关押在新疆拘留营中18个月。在英国广播公司（BBC）2月2日的报道中，阿瓦尔汗公开指控被关押在新疆拘留营中的维吾尔族妇女遭到外来汉族男子或工作人员的系统性强奸、性虐待和酷刑。阿瓦尔汗披露，她被迫将在押的维吾尔族妇女脱光衣服并戴上手铐，然后将她们与陌生男性单独留在房间内。阿瓦尔汗说，当男人离开房间后，她会带那个维吾尔族妇女去洗澡，并打扫房间。

据BBC报道，除阿瓦尔汗外，还有多名新疆拘留营的幸存者和前工作人员证实了营中发生的性暴行。报道一出，引起国际社会哗然。中国外交部发言人汪文斌随后在例行记者会上对此予以否认。2月8日，中国驻英使馆官员约见BBC新闻采编部主任芒罗，就BBC近日“涉疆假新闻”提出严正交涉。2月11日，中国国家广电总局通报，因BBC涉华报道“损害中国国家利益，破坏民族团结”，国家广电总局叫停BBC在中国境内落地，并对其新一年度落地申请不予受理。

自由亚洲说，向BBC表达严重不满后，中国宣布不允许BBC的电视节目在中国落地。

据对华援助协会消息，新疆伊宁县委书记曾经声称，如果阿瓦尔汗对新疆拘留营中发生的性暴行保持沉默，她将得到二十五万元人民币的赔偿，但阿瓦尔汗拒绝了。她说：“我拒绝了这笔钱，因为我渴望自由。当我回到哈萨克斯坦时，我想让其他人知道发生了什么……如果我拿钱并保持沉默，我将失去自由。”

据该报道，2月9日，阿瓦尔汗及家人已安全抵达美国。

自由亚洲说，美国乔治城大学历史学教授、新疆问题专家米华健（James Millward）告诉该台，由于中国打压言论自由，使得新疆拘留营中发生的性虐待难以得到系统证实，但BBC的报道汇集了多个互相佐证的独立证词，具有可信度：“关于中国各地党政官员的官僚腐败现象屡见不鲜，其中经常涉及性行为。没有理由不相信，过去几年在新疆建立的大规模拘留营中，不会以更可怕的方式发生同样的事情。”

据米华健指出，报道所披露的，工作人员将电棍插入维吾尔族女性在押人员生殖器以实施折磨是有证据可循的，中国官方的否认缺乏可信度：“中国官方说谎的次数太多了。研究人员在2017年和2018年获得的中文官方文件指出，新疆当局正在为所谓的‘职业学校’购买电棍和其他控制物品，这些订单证据在新疆城市发布的在线招标中很容易找到。”

米华健认为，美国应联合国际社会对中国政府在新疆拘留营中实施的暴行予以制裁：“美国现在有一套工具，包括《全球马格尼茨基法》、《维吾尔人权政策法》和《维吾尔强迫劳动法》来制裁中国对维吾尔人的人权侵犯。美国还应联合其它22个谴责新疆暴行的国家，鼓励其他国家发展和利用美国目前就新疆问题对中国政府实施的制裁，并在这些国家在面临中国的报复时提供支持。”

自由亚洲说，在美国的人权组织“声援维吾尔人运动”（Campaign for Uyghurs）发言人米尔萨普（Julie Millsap）对该台表示，在“声援维吾尔人运动”组织救助的案件当中，有很多遭遇过性虐待的类似案件：“这对我们来说是非常痛苦的，无论是女性还是为人权而努力的人。我们对拜登政府在制定对华政策时关注这个问题很有信心，我们看到了很多支持性的信号，国务卿布林肯和拜登总统都将就侵犯人权的现状对中国追责。我们相信新一届政府会在对华政策上将应对新疆发生的侵犯人权的问题视为首要事项。”