世卫调查组员透露：中国拒绝向世卫组织团队提供早期新冠病例的原始数据

参加世界卫生组织专家小组前往中国武汉调查新冠病毒源头行动的一名调查人员Dominic Dwyer说，中国拒绝向世界卫生组织领导的调查大流行根源的小组提供早期COVID-19病例的原始数据，这可能会使人们更加难以理解爆发的开始方式。

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据路透社今天发自上海的报道称，一位小组成员说，中国拒绝向世卫组织团队提供早期COVID病例的原始数据。这位做出透露的专家，是澳大利亚研究人员Dominic Dwyer，是世卫组织团队成员之一，传染病专家。他今天表示，研究小组已要求获得中国从2019年12月武汉爆发的早期阶段就发现的174例患者的原始数据以及其他病例，但仅提供了摘要。

据Dominic Dwyer说，这种原始数据被称为“行列表”，通常会被匿名化，但包含详细信息，例如对个别患者提出了哪些问题，他们的反应以及如何分析他们的反应。Dominic Dwyer在星期六通过悉尼的视频电话告诉路透社：“这是爆发调查的标准做法。”

Dominic Dwyer目前正在接受隔离检疫。Dominic Dwyer说，获取原始数据尤为重要，因为174例病例中只有一半暴露于华南市场，而华南市场是武汉目前遭封闭的海鲜批发中心，最初发现该病毒。

Dwyer说：“这就是我们坚持要求的原因。” “为什么要求没有被接受，我无法发表评论。无论是政治上的还是时间上的还是困难的...但是，我不知道是否还有其他原因导致数据不可用。或这只能猜测。”

据该报道，尽管中国当局提供了大量材料，但Dominic Dwyer说，在团队的最终报告中将提到访问原始患者数据的问题。 世卫组织认为，他们收到的数据比上一年收到的数据多得多。因此，这本身就是一种进步。

世卫组织周五说，研究小组的调查结果摘要可能最早在下周发布。

这次调查因遭拖延，入境许可担忧以及北京和华盛顿之间的争吵而受困扰。美国指责中国掩盖了最初爆发的严重程度，并批评了专家组调查的条件，根据此条件，中国专家主导了第一阶段调查研究。

该小组于1月份到达中国，花四个星期的时间调查疫情的起源，但由于疫情措施，该小组仅限于由中国东道主组织的探视活动，并且无法与社区成员接触。该专家组抵达中国的前两个星期遭置于酒店检疫隔离。

《华尔街日报》和《纽约时报》周五早些时候都报道说，中国拒绝交出早期COVID-19病例的原始数据。

据路透社说，世卫组织未回复路透社的置评请求。中国外交部没有立即回复置评请求，但北京此前曾澄清其在处理疫情方面的透明性以及与世卫组织特派团的合作。

据该报道，Dwyer说，世卫组织团队内部的工作氛围是和谐的，但有时与中国同行在数据的解释和意义上存在“争论”，Dwyer认为在此类调查中是自然的。Dwyer说，“我们可以谈论冷链问题，他们可能对数据显示的内容立场比以前更坚定，但这很自然。我不知道是否有施加有不同意见的政治压力。可能有，但很难知道。”

路透社说，冷链是指冷冻食品的运输和贸易。

据路透社说，据动物学家，世卫组织任务的另一位成员彼得·达萨克（Peter Daszak）今天周六在这里发推文说，作为任务的动物和环境工作组的负责人，他有不同的经历。据彼得·达萨克在回应《纽约时报》时说，“我认为中国同行有信任与开放。我们是立即可以访问得到重要的新数据。我们改善了我们对可能的新数据的了解。”

路透社说，达萨克没有立即回应路透社的置评请求。

路透社说，北京试图对冠状病毒起源于中国这一观念进行质疑，指出进口冷冻食品是冠状病毒的一种管道。星期二，世卫组织代表团团长彼得·本·恩布雷克在一次新闻发布会上说，通过冷冻食品传播该病毒是一种可能，但他指出，市场卖家出售冷冻动物产品，但也卖包括养殖的野生动物，是值得进一步研究的潜在途径。