为孟晚舟解套？华为状告汇丰银行

中国电信巨头华为为了阻止其首席财务官孟晚舟从加拿大被引渡到美国而采取了一项新的法律行动，将英国的汇丰银行(HSBC)告上法庭，要求其交出相关文件。华为要求获得它认为将显示其孟晚舟并没有像美国当局指控的那样在有关逃避伊朗制裁的问题上误导汇丰银行的文件。

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据美国之音报道称，为阻止孟晚舟被引渡到美国，华为将汇丰银行告上英国法庭。消息称，中国电信巨头华为为了阻止其首席财务官孟晚舟从加拿大被引渡到美国而采取了一项新的法律行动。2月12日，华为向英国高等法院提出申请，要求获得它认为将显示其孟晚舟并没有像美国当局指控的那样在有关逃避伊朗制裁的问题上误导汇丰银行的文件。

该报道称，这一法律要求使围绕孟晚舟案件的地缘政治之争进一步复杂化。这也增加了总部位于伦敦的汇丰银行面临的压力，该银行的大部分收入来自中国。

2018年12月，华为创始人任正非的女儿孟晚舟在温哥华转机时应美国要求被加拿大当局拘留。美国政府指控华为利用一家名为星通(Skycom)的香港空壳公司向伊朗出售电信设备。孟晚舟正在为避免被引渡到美国而打官司。她在美国被控在华为在伊朗的业务上误导汇丰银行从而犯有欺诈罪。

华为的诉讼案集中在孟晚舟2013年8月向汇丰驻香港的一名高管做的PPT演示上，该演示详细介绍了华为与星通的关系及其在遵守相关规定方面做出的努力。孟的法律团队指责美国对那次会议做出误导性的总结，只精心挑选了其中的一些幻灯片。他们想要完整的PPT演示。他们说孟晚舟解释了华为和星通之间的关系。华为还希望获得这些记录，以便更好地了解汇丰银行里有谁知道这次会议以及会议上讨论了什么。

据华为的律师詹姆斯•刘易斯(James Lewis)在听证时表示，“为了让她在加拿大有一个公平的听证，她需要这些文件，”华为的律师詹姆斯•刘易斯说，美国当局拒绝提供这些文件，但没有什么能阻止她的辩护团队使用这些文件，“如果她能独立于美国检察官的披露而获得它们”。

据该报道称，汇丰银行的律师对法官说，这一请求应该被驳回，因为法院对此没有管辖权。据汇丰银行在一份媒体声明中表示，“在英国提出的披露申请没有任何依据，”该银行在一份媒体声明中还表示，“汇丰银行不是美国这起刑事案件或加拿大引渡程序的当事人。”

据法官福特汉姆(Michael Fordham)说，他的目标是在七天内发布一份书面判决。

美国之音说，孟晚舟被捕事件恶化了中国与美国和加拿大的关系。显然为了报复，中国拘留了加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)和加拿大商人斯帕沃尔(Michael Spavor)。在加拿大进行的有关引渡孟晚舟的程序将于3月1日恢复，这一程序可能需要数年时间才能结束。孟晚舟在引渡听证期间获保释，被软禁在她位于温哥华的豪宅中。