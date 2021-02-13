年初一祭拜上年去世亲人武汉祀花售馨 网上再有质疑疫情初期病死数据

“年初一上新香，到处买不到菊花！”在官媒的报道中，湖北省武汉市民众今年如常过农历新年，更以当地民众“疫后重生”作为宣传重点。可是，习惯在大年初一祭祀上一年去世亲人的武汉人，在全国民众看春晚、抢红包的时候，纷纷前往花市，购买祭祀用的菊花。可是，民发现全市的菊花都卖断市，即使有花可买，每朵花亦被炒至超过100元人民币，不禁让当地人质疑：“去年的武汉有多惨，今年上清香要用的菊花来告诉你！”

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据苹果日报今天报道说，武汉全市菊花卖断市每朵炒至120蚊，民众质疑真实死亡人数。据该报道，武汉民众在年初一凌晨，到当地花店买菊花，以祭祀因武汉肺炎离世的亲人。“武汉怎么这么多人买菊花？”不少当地网民都称，以往随处可见的菊花，不到晚上11时就已经沽清，称从未遇过这样的情况：“没想到一大早根本没有菊花卖了！”“今年街没有买到菊花，说是武汉的大供应商都断供了，这也间接反映去年武汉的悲惨……”“白菊黄菊都没了，后来循礼门买的180元的散菊花，再找人加工紥起来，算便宜了……”通往当地花市的道路，昨日早上起已塞车，街上写对联的小贩，哀联比春联多。

有网民称，今年特别多人买花，是因为“去年武汉走了好多人，大多数丧事都办得仓促又从简，今年出来上新香的人格外多，凌晨12点的武汉，竟堵出了晚高峯的感觉……像一场有默契、无声又虔诚的告别。”

苹果日报说，可是，当地官媒却将民众抢菊花祭祀离世亲人，变成民众疯狂消费过年、为当局宣传的消息。湖北广播电视台经视频道更称，有些花店老板50小时没睡觉，一直在忙，但却没提及卖光的菊花。民众买花是“寓意牛气冲天”，亦是去年民众无法买花布置而出现“报复式消费”，令当地花市异常兴旺，官媒说法引起民众不满：“打算报复谁呢？自己和自己有仇？”“买的都是什么花，花买到没货，半夜干嘛的不知道吗？装饰，自己敢信吗？”

据苹果日报指引述新浪微博消息说，据中国衞健委的官方数字，武汉市共有5.03万人确诊，3,069人死亡，但官方的统计一直不透明，同时亦试图隐瞒疫情，实际死亡数字仍是个谜。去年曾经传出当地的殡仪馆火化炉要全日24小时不停运作，有学者以当地出售的骨盔盒数量推算，实际死亡人数比官方透露的多超过10倍，但民众今年抢购菊花的景况，让当地民众纷纷质疑：“（去年）武汉到底死了多少人啊？”