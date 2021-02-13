张文宏指疫苗看来可应对病毒突变

中国防疫专家张文宏今天说，新冠肺炎的病毒变异还会继续，但疫苗生产线目前来看足以应对这些突变。张文宏并研判，5年内应能研发出标靶药物，可补充全球疫苗接种的不充分。

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据中国专家指：新冠肺炎疫苗看来可应对病毒突变。中央社今天报道指出，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天在微博发文，回顾并展望2019冠状病毒疾病疫情，总结相关经验和研判趋势。他说，“政府治理能力是战胜瘟疫的关键”。历史上的瘟疫大多是透过局部或全球性的群体免疫逐渐达到人与自然的平衡，过程中人类会付出巨大代价。但是这次疫情显示，强大的政府能力和民众的配合，是可能把人类的死亡降到最低点。

张文宏说，靶向性药物（标靶药物）至今仍未取得重大进展，但5年之内应能成功。尽管在新冠肺炎上，人类仍然没有掌握类似于针对爱滋病的鸡尾酒疗法，但是人类依靠已有的脏器支持功能，可以支撑重症病人依靠自己的免疫力恢复，最终战胜疾病。据张文宏解释，药物的成本远超过疫苗，世界上也从未有透过药物治疗摆脱疫病的成功先例。但标靶药物可以降低病死率，补充全球疫苗接种的不充分，让世界有重新打开的机会。

该报道说，在疫苗方面，张文宏表示，病毒变异是自然规律，目前人类仍能掌控。英国出现的病毒变异株，传播率增加了50%至70%，但疫苗与免疫后血清大部分仍有保护力；至于南非变异病毒株，目前国际上的mRNA疫苗和中国的灭活疫苗对此仍有保护作用。张文宏说，“无论中国和国际，疫苗生产线目前来看足以应对这些突变”。

中央社说，据张文宏透露，自己两周前受邀参加世卫组织专家组的会议，讨论全球疫苗可及性问题；由于目前全球性的疫苗分配并未达成共识，世卫专家组对此忧心忡忡。他强调，全球重新开放取决于疫苗的可及性与公平性以及推广的速度。