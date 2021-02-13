德国的空气过滤柱将来自中国

据德国《路德维希堡报》报道，路德维希堡市的城堡路将安装15个空气过滤柱，以进一步减少空气污染。这些空气过滤柱将来自中国。

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过滤柱本来今年应该已经安装完毕。但设备的订购出乎意料地推迟了四个月。根据交通部门在城市交通、土木工程和环境委员会的会议上所做的解释，交货时间很长的原因是，路德维希堡过滤器专家Mann&Hummel公司提供的零件不是在本地，而是在中国生产。过滤柱安装项目因此只能从五月开始施工。

让城市管理部门皱眉的情况是，不仅仅是因为施工出现了延误，而且是因为这些产品必须在中国生产。因为如果公司能在当地生产，本来可以节省从中国来的对环境不利的运输。但众所周知，Mann&Hummel公司在路德维希堡的工厂停产了。

社民党政治家迈尔（Nathanael Maier）表示，使用过滤柱来改善空气指数，是不得已的一步。它没有触及问题的核心。空气过滤柱只能解决症状。

继续不对柴油车辆实行出行禁令的前提条件是，降低污染物值。该值高于迄今为止受到严重影响的Friedchrich路显示的污染物值，并且超出了40微克二氧化碳的极限值。因此，刚不久前，城市在相关线路上开始限速，为每小时40公里。

地方政府已批准了购买15个过滤柱并将它们设在城堡附近污染严重的市中心的计划。135万欧元成本的大部分将由州政府来承担。据称，路德维希堡市自己将为过滤器项目出资10万欧元。

由于使用过滤柱只是一个临时解决方案。因此计划是不需要进行复杂的深层土木工程就可进行安装。

路德维希堡市属于南部的巴符州，离斯图加特12公里。斯图加特及周边地区已多次出现空气污染严重现象。