牛年春节雾霾 指全中国城市因坏天气与炮竹PM2.5小时浓度快速升高

中国北方今年春节期间霾害严重。受到不利气象条件和燃放鞭炮影响，北方及中部区域部分城市出现空气重度污染，北京一度严重污染。除夕到初一早上，全国城市PM2.5小时浓度快速升高。

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据中央社今天报道说，受到不利气象条件和燃放烟火鞭炮影响，北京在内的北方及中部区域部分城市出现空气重度污染。除夕到初一早上，全中国城市PM2.5小时浓度快速升高。

根据中国生态环境部通报，13至14日，气象条件较为不利，华东、华南、西北、西南大部和华北北部以良至轻度污染为主，东北、西南大部以轻至中度污染为主，华北中南部以中至重度污染为主。预计2月15日扩散条件整体转好。

受集中燃放鞭炮影响，11日晚间时至12日凌晨2时，全中国城市PM2.5（细悬浮微粒）小时浓度快速升高。京津冀及周边地区中，河北廊坊市是区域内污染最重城市，空气品质为严重污染，北京、保定、石家庄等7个城市为重度污染。

据中央社说，今年春节期间，北京市空气污染程度与近3年春节期间相比更严重，主要由于受区域性重污染影响，导致PM2.5浓度起点较高，加上扩散条件不利导致的高浓度污染汇聚滞留，期间最大峰值浓度为289微克/立方公尺，较去年同期上升46.7%，并在初一凌晨1时至6时达到严重污染。