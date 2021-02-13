香港随北京禁BBC 德国跟英国后下架央视国际

英国广播公司世界新闻频道（BBC World News）被中国当局禁止在中国落地，包括美国、英国与欧洲联盟都表达谴责与关切。更让外界忧心的是，香港电台（RTHK）也跟进中国广电总局，停播BBC世界新闻频道及BBC时事一周的节目。而就在英国撤销中国官方的环球电视网（CGTN）的播出许可后，德国也跟进停播CGTN。

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据自由亚洲报道，中国禁BBC，德国跟随英国禁中国的CGTN。中国环球电视网（CGTN）继遭英国下架后，路透社最新报道指出，这导致中国环球电视网（CGTN）无法在德国播出。

根据欧洲多个国家之间多年以来的一项共享执照协议，CGTN是因为在英国有播出许可，才得以获准在德国播出。而在英国通讯管理局取消播出牌照之后，沃达丰（Vodafone）德国分公司2月12日表示，已经停止在德国一些地区的有线电视网络中播送CGTN节目。如果CGTN希望继续在德国播出，必须申请新的牌照。沃达丰是总部位于英国的电信公司。

英国通讯管理局日前表示，属于中国官方拥有的CGTN“最终控制权在中国共产党手中”，不符合英国法律规定，撤销CGTN在英国的播出执照。而在中国国内，一向受重重限制的外国媒体，近来的受限情况更加恶化。中国广电总局11日禁了BBC世界新闻频道后，香港电台也跟进停播BBC的节目。

事实上，对绝大部分深受信息管控的中国民众来说，中国广电总局禁BBC，影响并不大。在中国，家中装有卫星设备或是在五星级酒店，才能收看得到包括BBC世界新闻频道在内的国际媒体。

据该报道，然而，号称享有“一国两制”、原本非常容易接受外国资讯的香港，也变得与北京中央保持高度一致。香港电台自己的网页上明白写着，根据中国国家广播电视总局的通报，港台12日晚间11时开始，不再转播BBC世界新闻频道及BBC时事一周。香港电台节目制作人员工会就质疑，在一国两制下，过去从没听过香港须要跟随国家广电总局的决定。

美国非营利组织自由之家（Freedom House）负责中国、香港与台湾事务的资深研究分析师达特（Angeli Datt）告诉自由亚洲电台她的担忧：“目前看来，中国是不给BBC落地许可证，我们还要关注中国会不会对BBC的驻华记者采取进一步的报复措施，例如将他们驱逐出境；但我觉得，中国官方对香港下令，香港电台也就停播了BBC，这对香港的新闻自由是非常不好的信号，香港局势的恶化更为严重了。”曾在香港《经济日报》与《明报》服务多年的资深媒体人王剑就感慨，不只是香港媒体过去百花齐放的年代再也回不去了，香港的“一国两制”，也宣告寿终正寝。

对于香港电台紧接着停播的作法，BBC发表最新声明，“谴责中国当局的决定”。包括欧盟、美国国务院与英国外交部也都表达谴责。欧盟12日通过书面声明促敦中国收回决定，同时也对中国做法导致香港电台停播BBC两个节目表达关切。欧盟指出，这是香港去年六月实施《国家安全法》后，权利和自由进一步受侵蚀，也是“一国两制”受削弱的例证。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）11日（周四）表示：美国严正谴责中华人民共和国禁播英国广播公司世界新闻频道的决定；英国外相拉布（Dominic Raab）也指出，中国当局的决定令人无法接受，这是严重侵害媒体自由。

据自由亚洲说，中国国家广播电视总局11日晚间公告称，英国广播公司世界新闻频道涉华报导有关内容严重违反有关规定，违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，决定不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，对新一年度的落地申请不予受理。然而，广电总局却没有说明，是什么涉华报导违反相关规定，破坏团结。

BBC近来揭露新疆关押维吾尔人的拘留营中，经常发生女性遭性侵和虐待，引发国际关注。中国官方喉舌包括《环球时报》与新华社都发表文章反击称BBC造谣，中国驻英国大使馆网站更以发言人名义刊发回应指出，BBC涉华报道热衷编造“世纪谎言”，然而，却只字未题BBC究竟报导了什么“世纪谎言”。

该报道说，外国媒体的报道在中国一向都受限，不但中国民众无法自由接触外国新闻机构的网站，过去，像是BBC世界新闻频道报道六四天安门事件的新闻时，在中国都会出现黑屏的情况。