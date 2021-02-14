中印疫苗外交之战新回合 中国遭指慢半拍

印度因大量生产新冠肺炎疫苗并开始捐赠邻国，让中国因各界对疫苗透明度有疑虑而恼羞成怒，中国共产党党媒甚至撰文批评孟加拉拒绝中国疫苗应归咎印度。

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据中央社今天报道，中印南亚疫苗外交战，中国慢半拍引发口水战。

据该报道，印度过去因政策失误及过于精打细算，导致中国透过“一带一路”在南亚各国大洒金钱贷款援助基础建设下，让尼泊尔、斯里兰卡，甚至孟加拉都有倒向中国的倾向。但印度总理莫迪政府近来反省与调整，高喊“邻国优先”政策，更借着新冠病毒去年肆虐全球时主动邀集邻国召开会议筹建抗疫合作平台，在两款疫苗获得紧急使用批准与量产后，今年1月20日起抢先中国一步捐赠疫苗给尼泊尔等6个邻国。

被认为亲中的尼泊尔总理奥利（K.P. Sharma Oli）政府因安全性疑虑拒绝中国主动提供疫苗，转向印度寻求协助，更从1月27日起使用印度捐赠的100万剂英国牛津大学与阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）研发、并由印度血清研究所（Serum Institute of India）制造的Covishield疫苗，为所有医护人员接种。奥利公开对印度捐赠疫苗表达感谢；尼泊尔卫生与人口部长崔帕西（Hridayesh Tripathi）也表示，印度政府透过赠送疫苗表达善意，更展现以人为本的精神，因为民众才是新型冠状病毒的最大受害者。

近年获得中国大量投资的孟加拉，原本将由中国赠送11万剂疫苗，但在孟加拉拒绝支付疫苗研发费用后，中国取消捐赠计画，但印度立刻接受孟加拉请求，免费赠送孟加拉200万剂疫苗。过去因莫迪政府多名官员推动新公民法时声称是为阻止孟加拉非法穆斯林移民，引发孟加拉不满而与印度渐行渐远，印度这次雪中送炭，让这态势有所转变。

中国一直试图把势力伸入不丹，印度也赠送15万剂疫苗给不丹，巩固双边关系。

据该报道，印度血清研究所是全球最大的疫苗制造公司，搭配印度其他制药公司的产能，印度政府拟在近期再向邻国提供1200万到2000万剂疫苗，让莫迪多次在国际场合骄傲地说，印度的疫苗很快就会送往世界各国，拯救更多生命。

中央社说，在南亚与印度洋地区国家中，目前似乎只有中国的“铁杆盟友”巴基斯坦愿意接受中国捐赠疫苗。

该报道说，印度这次透过迅速捐赠疫苗，成功打了一场外交胜仗，削弱中国在印度洋地区的影响力，让中国显得相当不满。中共党媒环球时报近日批评印度介入、干涉中国与孟加拉合作的疫苗临床实验，导致在孟加拉的中国科兴控股生物技术公司（Sinovac Biotech）疫苗临床实验从7月延后到10月。印度媒体报道科兴生物技术公司要求孟加拉政府负担科兴疫苗在当地的临床实验费用，导致孟加拉转向印度寻求疫苗，这使环球时报引述中国籍专家批评印度媒体“抹黑”，但环球时报文章也坦承，因科兴无力负担在孟加拉的临床实验费用，才要求孟加拉合作分摊费用。

据中央社，“印度新闻网”（India News Network）上有文章表示，环球时报似乎无视一个事实，由于中国这些疫苗公司采用的实验方式不透明，才让一些国家对中国研发、生产的疫苗出现负面和冷淡反应；甚至在中国某些省份也有一大部分民众拒绝施打中国疫苗，因为他们担心生产和实验都缺乏透明度，会危害他们的健康。