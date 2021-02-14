中国人为什么不愿生小孩了？中国2020年新生儿人数再创新低，中国媒体探讨民众不愿生小孩的原因，主要是“生不起”及幼托机构不足。媒体并指1990年以后出生者，比起前一个世代的相对收入明显下降，影响生育意愿。据消息，中国人的生育率曾经超过6，但现在已经低于1.5。

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据中央社今天报道称，中国公安部最新的资料显示，2020年出生并已经登记户籍的新生儿共1003.5万，与2019年的1179万相比大幅下降15%。若以国家统计局的公开资料来看，即使是在“大跃进”导致的大饥荒期间，新生儿人数最低的1961年也有1187万。不过，户籍登记新生儿数量并不完全等同于当年的出生人口，主要原因是有些新生儿并未申报户口，因此不同部门的统计数量有差异。以2019年为例，公安部的资料是1179万人，但统计局是1465万人。

据三联生活周刊日前刊文指出，从一些城市近期公布的人口资料来看，很多地方去年的人口出生率都大幅下降，下降幅度基本上都超过10%，部分地方甚至超过30%。中国人口出生率下降已经越来越严峻。报道说，中国人的生育率曾经超过6，但现在已经低于1.5，“中国人为什么不愿意生小孩了？”最重要的原因是生不起。买房和租房掏空了年轻人绝大部分收入，就算是中产家庭，养育小孩也是一笔非常大的开支。

该报道说，和1970年代、1980年代出生的人相比，1990和2000年出生的人相对收入明显下降。所谓相对收入，就是预期自己将来的收入水准和生活开支的比例，比例越高，养育小孩的能力越强。

当前中国经济成长放缓，1990年代以后出生者对未来的收入成长并不看好；但他们小时候的生活条件相对优越，“由奢入俭难”，加上房价、物价居高不下，生活开支远高于上一代人。随着这批人成为中国的生育主力，中国的生育率可能更不乐观。

中央社说，此外，整个社会对养育小孩提供的支持明显不够。有报道指出，在中国，“0-3岁阶段的幼托机构几乎为零”，如果没有父母一辈的帮忙，双薪家庭几乎不可能靠自己独立抚养小孩。为了缓解养老金压力，当局开始研究延迟退休的政策，不过，媒体指出，这可能反过来进一步降低生育率，因为绝大部分家庭都需要老人帮助照护小孩，如果老人延迟退休，失去了老人的支持，很多年轻家庭可能只能选择放弃生育小孩。