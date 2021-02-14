北京有一家“黑暗餐厅”

相信谁都不想在伸手不见五指的餐厅里吃饭。但在北京，有这么一家“黑暗餐厅”是一片漆黑地让客人用餐，没有一盏灯，却没人喊着走人退费，让人充分感受到视障者的缺憾与人生。

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据中央社今天报道，摸黑吃饭不开一盏灯，北京黑暗餐厅有着光明温暖。北京这家独一无二的“黑暗餐厅”，前往消费的客人，会由一名本身可能是弱视的店员在最前面，客人在后排成一列，扶住前人的肩膀，一步步小心翼翼地被带到漆黑一片的餐厅里用餐。

这家与众不同的餐厅，位在北京最热闹的西单商圈，却座落在一个相对安静的饭店里。为了不要太突兀，并考虑顾客的接受度，餐厅分成了“光明”和“黑暗”两个店面。其中，“光明”店面是日本料理和居酒屋；至于“黑暗”店面就是“黑暗餐厅”，做的是法国料理。

然而，这家名叫“木马童话”的“黑暗餐厅”，是一家背后有着来由和故事的餐厅，让当地一些有视觉和其他障碍的年轻人，有了谋生乃至于与陌生人接触，进而尝试重新融入社会的机会。在这独特的“不开灯”模式下，前往消费的客人，会由一名本身可能就是弱视的店员在最前面，客人在后面排成一列，并用手扶住前人的肩膀，从明亮的大厅瞬间走进黑暗，一步一步小心翼翼地被带到座位上用餐，再由口头介绍摸黑点餐。上菜后，就完全凭触觉和味觉，品尝口中的菜肴了。

据该报道，“黑暗餐厅”的老板、医师出身的于爽表示，餐厅12年前创立时，它是一家不被祝福的餐厅，因为大多数人都觉得“怎么能在两眼一抹黑的地方吃饭”。没想到，随着中国经济起飞，口袋逐渐富裕的北京人敢于尝试，口耳相传下，反而让这家独一无二的餐厅迅速窜红，甚至一度红到外地，还上过名店排行榜。

但这家餐厅的故事，便隐藏在黑白泾渭分明的店面，以及络绎不绝的客人背后。原来，于爽曾是北京一家三甲医院的外科医师。在开餐厅前，因为过于劳累，右眼出现了突发性的视网膜剥离，而且愈来愈严重。走在路上，她曾经一路走歪，最后走到马路中间，差点被车撞。最后，她的右眼甚至有一个多星期，是完全看不到的。所幸，于爽的眼睛康复了。但这个意外的经历，让她体会到了光明的重要，也让她有了想让旁人体会“眼睛看不见”的感受。帮助视障者及其他障碍者谋生的动机，驱使她在2009年创立了“木马童话”餐厅，并按自己的理想，将店面的一半规划为“黑暗餐厅”。

据该报道，创立12年来，这家“黑暗餐厅”，一共帮助过80多名视障乃至于身障、来自中国各地的年轻人，让这些年轻人得到一份受到尊敬的工作。这家餐厅不只以“黑暗”的新奇取胜，还能以爱心的理念，赢得顾客的尊敬与回头。目前，除了于爽和厨师，餐厅里有着2名视障，1名体内器官受损，1名智力障碍，和1名颜面伤残的员工在工作。而他们总能准确地带着客人，进到黑暗餐厅里，安然就坐。

而在餐厅明亮的一侧，这些员工们一样没闲著。到了晚上，有些具有音乐天赋的视障员工，还会弹上几曲脍炙人口的曲子助兴，也接受客人点奏，让整间餐厅里有着独特而欢愉的气氛。由于摸黑用餐的新奇，加上经营者的立意良善，开业12年以来，这家餐厅多数时间的生意兴旺。据中央社说，但2020年的疫情冲击，仍让餐厅的经营受到影响。不过，许多老客人的鼓励甚至捐献，都让这家标榜“黑暗”的餐厅，有着光明的温暖。