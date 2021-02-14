德国足球大哥大脸书中文给台湾球迷拜年贴青天白日旗 诚惶诚恐微博道歉

德甲球会拜仁慕尼黑上周五（12日）在官方facebook发布多条帖文，以多种语言祝贺多个亚洲国家农历新年快乐，并在祝福语后附上相应国旗。但其中一篇用简体字写“新年快乐”的台湾版帖文，附上“青天白日满地红”旗。该帖文很快从拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博发声明，就拜年帖发出台湾旗致歉。消息没有提及拜仁是否遭到抗议。

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据明报今天报道说，拜仁facebook简体字拜年帖贴青天白日满地红旗，发声明致歉。

该帖文很快从拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博发声明，就拜年帖发出台湾旗致歉。

据拜仁在声明称，球会聘请的运营商在未经沟通的情况下，在球会官方facebook页面发布令人无法接受的内容。“很多人因此情感上受到了伤害，对此我们深表歉意。”声明并称，“对于此次犯下的错误，我们会认真总结，严肃处理，并在今后的工作中引以为戒。”

该报道说，拜仁慕尼黑亦向中国内地媒体回应事件称，球会立即意识到这是非常严重且不可接受的错误，已第一时间删除帖文。

消息没有提及拜仁队删除台湾版贺岁后如何感谢台湾球迷。