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德国足球大哥大脸书中文给台湾球迷拜年贴青天白日旗 诚惶诚恐微博道歉

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德国拜仁俱乐部亚洲球迷贺岁台湾版贴用青天白日满地红旗疑遭指控。拜仁俱乐部脸书官网截图
德国拜仁俱乐部亚洲球迷贺岁台湾版贴用青天白日满地红旗疑遭指控。拜仁俱乐部脸书官网截图 © 网络照片
作者： 小山
4 分钟

德甲球会拜仁慕尼黑上周五（12日）在官方facebook发布多条帖文，以多种语言祝贺多个亚洲国家农历新年快乐，并在祝福语后附上相应国旗。但其中一篇用简体字写“新年快乐”的台湾版帖文，附上“青天白日满地红”旗。该帖文很快从拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博发声明，就拜年帖发出台湾旗致歉。消息没有提及拜仁是否遭到抗议。

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据明报今天报道说，拜仁facebook简体字拜年帖贴青天白日满地红旗，发声明致歉。

该帖文很快从拜仁慕尼黑官方facebook消失，拜仁慕尼黑周日（14日）在官方微博发声明，就拜年帖发出台湾旗致歉。

据拜仁在声明称，球会聘请的运营商在未经沟通的情况下，在球会官方facebook页面发布令人无法接受的内容。“很多人因此情感上受到了伤害，对此我们深表歉意。”声明并称，“对于此次犯下的错误，我们会认真总结，严肃处理，并在今后的工作中引以为戒。”

该报道说，拜仁慕尼黑亦向中国内地媒体回应事件称，球会立即意识到这是非常严重且不可接受的错误，已第一时间删除帖文。

消息没有提及拜仁队删除台湾版贺岁后如何感谢台湾球迷。

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