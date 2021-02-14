德媒分析人民币继续坚挺四个原因

据《新苏黎世报》报道，尽管发生了新冠病毒大流行，但去年中国经济仍在增长。人民币将继续坚挺。

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去年五月底，当时人们不得不支付大约7.2元人民币来兑换1美元，但到现在，与美元相比，人民币已上涨了约10.7%。而且没有迹象表明，未来几个月内，人民币会疲软。这一发展因此为中国央行未来将采取何种汇率政策提供了线索。

大约一个月前，中国央行行长易刚在接受新华社采访时宣布，人民币汇率将更加灵活。中国央行实行的是有控制的浮动汇率，既不与美元挂钩，也不自由波动。

中国央行正在逐步放弃其稳定兑换美元汇率的长期战略。美中冲突以及由此带来的不确定性使该设想具有优先权。北京不想在所谓的人民币贬值的情况下为所谓的货币操纵提供论据，因此介入了外汇市场。但是货币过于硬挺，也不是中国央行的追求。

《新苏黎世报》认为，人民币会继续坚挺。原因有四。

首先，中国经济从新冠危机的影响中复苏的速度大大快于其他主要经济体。去年最后一个季度表现尤为强劲，增长了2.3%。推动力之一是外国对中国产品的强大需求，例如口罩，医疗设备和在家工作的计算机。中国国际收支经常项目顺差因此也大大增加。

其次，与全球其他重要央行相比，中国央行明显放宽了货币政策。咨询公司Capital Economics的奥利弗•艾伦（Oliver Allen）指出，十年期中国国债的收益率目前与病毒大流行前的水平相当。美国则完全相反。由于美联储超扩张性的货币政策，美国国债的收益率急剧下降。没有迹象显示，美国央行会改变其金钱政策。美国和中国十年期政府债券之间的利率差异很好地解释了美元和人民币之间的汇率发展。

第三，中国正在逐步向外国投资者开放资本账户。例如，庞大的中国债券市场是仅次于美国的全球第二大债券市场，与其他发展中经济体相比，回报丰厚。上海纳斯达克交易所的发展表明，大陆的证券交易所变得越来越重要。

第四，中国贸易政策的新方向也将刺激对人民币的需求。去年年底，中国与亚太地区其他14个国家达成了区域全面经济伙伴关系（RCEP）；不久后，布鲁塞尔和北京达成了投资协议。汇丰银行（HSBC）的经济学家认为，这些协议表明，中国正在寻求出口多样化，以便减少对美国出口的依赖。因此，汇丰（HSBC）的经济学家表示，以人民币计价的双边合同数量可能会增加。

人民币坚挺会有利于中国央行。中国仍然依赖以美元计价的出口产品，例如能源，农产品和原材料。但由于人民币坚挺，进口对价格水平没有任何压力。因此，中国央行在今年的下一步行动中将有余力采取更多措施应对实体经济可能出现的波动。北京2021年的货币政策是适当，灵活，准确，适度。