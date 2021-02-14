新疆新眼球？ 鼓励官员网红直播

新疆昭苏县副县长贺娇龙身着红色披风、白色毛帽，策马在摄氏零下20度的雪原奔驰，贺娇龙去年11月因为一段影片暴红后，成为当地带货直播头牌，但“网红官员”究竟合不合适，也成为讨论焦点。几乎中国全国媒体都曾热报此消息，形成中国聚焦新疆新眼球。中国也有其他地方副县长等级别官员尝试网红式直播，作各种宣传推销。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，新疆官员红衣雪地策马直播暴红引话题。该报道引述澎湃新闻消息，2020年11月，贺娇龙为推广昭苏旅游拍摄的一支影片走红网络，粉丝数迅速破百万。之后，直播成为这名副县长日常的一部分，她在抖音的直播间谈论今天的天气，一旁的助理不停地接听电话，有想买粉条的、有想谈合作的，还有人指名想见贺娇龙。虽然贺娇龙把自己定位为“公益助农主播”，但她坦言，自己是负责具体事务的副县长，做了18年基层工作，“会不会被认为只会作秀？我也担心组织上给我贴标签。”

2020年5月，受疫情影响，伊犁州下文要求每个县“直播带货”，推销本地的特色农产品。贺娇龙是分管农业的副县长，加上贫困县请不起网红，她于是自己“下海”直播。一开始贺娇龙的直播冷清，有一次她在天马夜市直播，刚把产品介绍了一遍，就听到人群里有人起哄：“妳别搞笑了，妳有几个粉丝妳直播带货？”之后的几次直播，观看者都是抱着一半好奇、一半质疑，问她：“妳是县长吗？”、“县长不上班吗，怎么有闲工夫直播？”、“纪检委不去查一查吗？”

直到当年11月下旬，为宣传昭苏旅游，贺娇龙邀请2名播主来昭苏骑马、拍摄。对方知道贺娇龙也会骑马后，邀她一同前去。贺娇龙记得，她那天很忙，到现场后，披上工作人员准备的红披风，选了一匹褐色的马，骑上后，匆匆地拍了一小段影片，随后发在抖音上。两天后，这段影片登上热搜，据昭苏县文旅局党组书记唐刚回忆，当时影片点击量达到了5.2亿，转载有865万人次。

但许多网友的关注却在她个人，一些网友分析贺娇龙的骑马姿势、讨论她的着装、评点她的外貌，让贺娇龙相当沮丧，“难道我这么一路辛苦走来，是为了让自己成为网红吗？”、“是让网友讨论我鼻子塌了，牙齿歪了，眼角有皱纹吗？”。有人开始质疑贺娇龙的工作效率，认为她沉浸于当“网红”，担误了公职；之后，因为热度太高，直播带货也暂停了。

那段时间，贺娇龙加入了一个微信群，成员有30多个县长、副县长，来自各地，都在抖音上直播，也都无一例外经历了被质疑、贴标签的过程。在社群网络时代，中国地方官员被迫走入人群，用更“接地气”的方式推广政务，但公私间的界线变得模糊，随之而来的质疑或攻击也更具针对性。

官方媒体说，不过，贺娇龙建立的招牌仍然珍贵。媒体统计，自2020年5月直播以来，贺娇龙卖出超过1500万元的农产品，直播打赏收入超过170万元。据该报道说，在沉寂一个月后，贺娇龙重返直播，但减少了直播的次数，希望降低个人热度。她还说，计划培养更多本地“网红”，而如贺娇龙般的暴红模式能否复制，又是另一个问题了。