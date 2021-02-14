英国附和美国 对中国没有充分提供给世卫疫源咨询表关切

针对美国昨天批评中国当局开放给世界卫生组织（WHO）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情真相调查小组的资讯等级，英国外交大臣拉布今天表示，伦敦也和华府有相同疑虑。

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据中央社今天引述路透社消息报道说，美国批中国未提供世卫充分疫源资讯，英国也表关切。

路透社消息指世卫派往中国武汉的专家小组成员、澳洲传染病专家杜叶（Dominic Dwyer）昨天表示，北京拒绝提供调查人员所有要求的数据。美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）昨天也发表声明说，美方对于世卫疫情调查结果公布方式深感关切，并要求中国开放疫情爆发初期的资料给调查人员。

英国外相拉布（Dominic Raab）接受英国广播公司（BBC）访问时，被问到华府反应，他表示：“我们的确同样担忧，他们（世卫特派专家）无法获得全力配合及所需答案。”拉布说，“因此，我们将敦促对他们开放所有资讯，让他们取得所有所需数据，好让他们能够回答关于疫情爆发的问题。我想大部分人都想听到这些问题获得回答。”

该报道说，另一位世卫调查小组成员、流行病学家华森（John Watson）接受BBC访问时说，中国当局虽然未提供他们所有原始数据，但他们已见到许多相关资料，也对疫情初期病例的分析进行过讨论。据华森表示：“他们（北京）如果提供给我们原始数据，那才不寻常。不过，我们和中国对应人士进行讨论时，已见到大量详细资料。”