马斯克迷“精英俱乐部” 邀普京自由聊 网问敢邀习近平否？

目前爆红的社交软件目前爆红的社交软件“精英俱乐部”Clubhouse，深受很多艺人名流喜爱，连特斯拉创办人马斯克也会用。不过，“史丹佛大学网络观测计划（SIO）”12日发布研究报告，指出Clubhouse存在安全漏洞，让中国政府有可取得用户资料的机会。Clubhouse也表示，3日内将进行软件更新，强化数据安全，包括额外加密及封锁。“精英俱乐部”曾短时在中国登录没有遭封。数日后“精英俱乐部”不仅被禁，中国网络大户并自建类似“精英俱乐部”聊天软件平台，模仿搬用“精英俱乐部”各种功能，并说也能畅所欲言。

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据联合新闻网今天报道称，用户个资恐被中国窃取？ Clubhouse诺将进行安全更新。该报道称，Clubhouse与中国的关系先前就有相关爆料，其即时语音聊天技术技术是基于中国公司声网（Agora）研发，根据《中华人民共和国国家情报法》规定，中国全体须协助情报蒐集，Clubhouse要求使用者在注册时提供手机号码，并授权软件开发商能检视该使用者通讯录上联络人列表，这意味着使用者的所有联系人都被记录并储存在开发商服务器上。

SIO研究报告指出，声网为Clubhouse提供了后台基础架构，因此声网很可能有渠道获取用户的原始音频资料，因此也存在把它交给中国政府的潜在可能。报告也指出，有观察到聊天室的元数据被中转到一些据信是位于中国的服务器上，而音频数据则被中转到由中国实体所管理的服务器上。

针对SIO研究报告，Clubhouse也做出回应，在接下来的72小时内，将会推出更新，以添加额外的加密和补丁，以防止Clubhouse客户端将数据传输给中国服务器。并计划委托一家外部的数据安全公司，来对他们做出的改进步骤加以审查和评估。

联合新闻网称，特斯拉（Tesla）和太空探索技术公司（SpaceX）执行长马斯克推文点名俄罗斯总统普京，邀其加入“精英俱乐部”Clubhouse聊聊。

特斯拉（Tesla）和太空探索技术公司（SpaceX）执行长马斯克（Elon Musk）近来热衷于语音社群平台Clubhouse，14日更点名俄罗斯总统普京，邀请他加入Clubhouse聊天室聊聊，并表示非常荣幸与普京对话。

马斯克不仅掀起一阵Clubhouse热潮，近来也大力推广加密货币“狗狗币（Dogecoin）”，使狗狗币市值飙破80亿美元，凡被他点名的事物都会引发热议。

马斯克14日在推特发文tag克林姆林宫官方帐号，邀请普京加入他的Clubhouse进行对话，再度引起讨论，许多网友也留言敲碗表示对两人的互动很感兴趣。不过目前克林姆林宫尚未对此做出回应，该组合是否能成功展开对话外界也相当期待。

尚且没有消息指俄罗斯是否允许“精英俱乐部”在该国自由行。

有网络关注指马斯克邀请普京亮噱头，如果能邀请习近平进他的“精英俱乐部”聊聊，则更显有胆。