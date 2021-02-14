马英九促用中国疫苗 陈时中澄清拒绝理由

台湾前总统马英九呼吁当局别拒绝中国疫苗，台湾卫生福利部长陈时中今天就此回答提问时表示，中国疫苗技术性的资料不完备，科学性的资料也没发表过，未列入候选疫苗。陈时中坦言过年最想做的事“继续加零”。

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就中国疫苗未成为候选疫苗，台湾卫生福利部长陈时中称：技术性资料不完备。卫生福利部长陈时中14日指出，中国疫苗未成为候选疫苗，主要是因为技术性的资料不完备，科学性的资料也没发表过，所以没有列入候选疫苗。

陈时中今天陪同副总统赖清德春节慰勉“劳动部劳力发展署中彰投分署检疫所值勤人员”，会前他接受媒体访问，有关前总统马英九呼吁别拒绝中国疫苗，他做上述表示。据陈时中指出，中国疫苗未成为候选疫苗，主要是因为技术性的资料不完备，科学性的资料也没发表过，所以没有列入候选疫苗。

有媒体问，马英九如此呼吁是否中国大陆与中央流行疫情指挥中心有接触，据陈时中指出，“可能他有吧，那我这边没有这样的讯息”。问及过年最想做什么，陈时中指出，过年最想做的事继续加零，但这不是他能做的。他想要去看看在基层对防疫有贡献的单位，不论医院、防疫检疫所、1922，他说，“他们都是我们防疫的堡垒”。

据该报道，媒体还问，1名陈姓男子日前在台中市南屯区一处私人招待所，因与人谈判发生冲突，遭刺杀多刀后死亡。因妻子日前从中国返台正在居家检疫中，但陈男的子女年幼。媒体询问，是否可通融妻子处理后事。陈时中表示，可根据居家检疫期间奔丧的相关规定，在检验阴性后，有2天的时间可出来，若需要可再检验，每次出来的时间有一定限制，依照规则办理。