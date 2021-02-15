世卫去武汉专家称新发现：2019年12月武汉已有13种病毒株

世卫组织国际专家团队近日完成在中国的2019冠状病毒疾病疫情源头调查，率领调查的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）说，有迹象显示2019年12月武汉市疫情范围比先前所想更广泛，且已发展出13种病毒株。病毒株在传染过程中变异是常见的现象，但13种病毒株对于2019年12月之前的疫情发展代表着何种意义，班恩巴瑞拒绝做出结论。班恩巴瑞表示，世卫团队希望几个月后能重返武汉继续调查，但目前未能提供具体时间表。

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据中央社今天报道称，率领世卫专家团队在中国调查的班恩巴瑞说，有迹象显示2019年12月武汉市疫情范围比先前所想更广泛，且已发展出13种病毒株。消息说，刚从武汉回到瑞士的班恩巴瑞接受美国有线电视新闻网（CNN）访问说：“病毒2019年12月就已经在武汉广泛传播，这是新的发现。”

据班恩巴瑞透露，中国科学家向世界卫生组织（WHO）专家团队提供2019年12月武汉及周边地区的174起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例资料，其中100例经实验室检测确诊，其他74例是依据病患症状所做出的临床判断。

班恩巴瑞提到，实际上的病例数恐怕更高，武汉可能在2019年12月就有超过1000人染疫。他表示：“虽然我们还没建立任何模型，但我们知道…人数粗估很多…在感染人口中，约15%是重症，绝大多数为轻症。”他还说，由17名世卫科学家和17名中国专家组成的调查团，检视了2019年12月早期确诊病例所染病毒的部分基因样本，结果调查团首度收集到2019年12月新型冠状病毒SARS-COV-2的13种不同基因序列。

班恩巴瑞表示：“其中一些来自市场（包括武汉市的华南海鲜市场）…有些则与市场无关。”

据该报道，病毒株在传染过程中变异是常见的现象，但13种病毒株对于2019年12月之前的疫情发展代表着何种意义，班恩巴瑞拒绝做出结论。

不过CNN说，发现这么多不同的可能变异病毒株，恐怕如同部分病毒学家先前所言，代表病毒早在2019年12月之前就已传播一段时间。这次发现的遗传物质很可能是国际上首度浮现支持这类理论的具体证据。

据班恩巴瑞表示，世卫团队希望几个月后能重返武汉继续调查，但目前未能提供具体时间表。