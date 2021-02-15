中国最后一个原始部落村火灾

被称为“中国最后一个原始部落”的云南佤族翁丁村昨天傍晚发生火灾，由于村中几乎都是草房，火势迅速蔓延，虽然当夜扑灭大火，但村民说，105栋房屋现在只剩下4栋，“基本都烧完了”。翁丁村被称为“中国最后一个原始部落”，也是目前中国保存最完整的原生态佤族村落。翁丁在佤语中意为“云雾缭绕的地方”。火灾前，村道两侧每2公尺就挂著牛头图腾，村中是成片的茅草居。起火原因至此不明。

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据中央社今天报道说，被称为“中国最后一个原始部落”的云南佤族翁丁村昨天傍晚发生火灾，由于村中几乎都是草房，火势迅速蔓延，村民说，“基本都烧完了”。

该报道综合微博云南发布与澎湃新闻消息说，2月14日下午5 时40分，云南省沧源佤族自治县猛角民族乡翁丁村老寨发生严重火灾，明火于当夜11时15分全部扑灭。目前，余火正在清理，游客已经疏散。当地村民表示，“基本上都已经烧完了”，多数村民都来不及从中抢救出需要的物资，整村105栋房屋烧到只剩下位于村边的4栋，“觉得家没有了”、“啥都没有了”，尤其当地老人最不能承受。

消息说，起火原因则正在进一步调查中。发生火灾的是翁丁村老寨，目前多数受灾村民已经迁居至翁丁村新村。

报道引据介绍，翁丁村被称为“中国最后一个原始部落”，也是目前中国保存最完整的原生态佤族村落。翁丁在佤语中意为“云雾缭绕的地方”。火灾前，村道两侧每2公尺就挂著牛头图腾，村中是成片的茅草居。当地旅游资讯称，翁丁村隐秘在猛角傣族彝族拉祜族乡的山谷里，有400多年的部落历史。1949年前，翁丁村还处于原始社会末期，居民以部落为单位依山而居，过著刀耕火种、犁地靠牛、吃水靠背、点灯靠油、结绳记事的原始生活。