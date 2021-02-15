孙杨微博更新 传新消息

中国游泳运动员孙杨去年被国际体育仲裁法庭（CAS）裁定禁赛8年，后因仲裁小组其中一名仲裁员遭指控存在偏见和歧视，法院决定撤销对孙杨的禁赛处罚，等待新的仲裁。在中国社交平台沉寂近1年，孙杨终在大年初一（2月12日）更新微博。

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据香港01报道称，孙杨社交平台沉寂近1年后更新，发布与父合影及更新近况。

据孙杨在微博上发布图文，包括自己打高尔夫球、射箭的照片，以及与父亲的合影，并发文称：“大年初一，用运动开启牛年新气象！好山好景好心情”。

据该报道，2018年9月，孙杨拒绝世界反禁药组织（WADA）检测人员对他采集药检样本，后来有传媒披露，指孙杨的保安人员用槌打碎了盛载血液的样本樽。去年2月28日，国际体育仲裁法庭宣布，孙杨未能遵守世界反兴奋剂机构的规定，裁定对其禁赛8年。

孙杨随后向瑞士联邦最高法院提出上诉。瑞士当地法院在3月20日实施紧急状态法，孙杨上诉的时间一度被顺延；直至5月，孙杨正式提起上诉。

该报道称，去年12月24日，瑞士联邦最高法院撤销对孙阳禁赛8年的决定，理由是担任国际体育仲裁法庭仲裁小组主席的弗拉蒂尼存在偏见和歧视，后者于2018至2019年间，于个人社交媒体平台上就动物保护方面发表一系列言论，期间提及中国人时用了歧视性语言。国际体育仲裁法庭将另组仲裁小组，重新审理判决。