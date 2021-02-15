安装追踪软件和考虑以接种疫苗为香港复业前提 遭质疑效星洲政府毁诺

香港疫情放缓之际，港府却决定加强防疫措施，先是以下载疫情追踪程式「安心出行」为戏院和食肆晚市重开的条件，而食物及卫生局局长陈肇始在接受商业电台访问时更表示，各政策局正与业界商讨放宽条件，并会提出几项要求，除了以安装「安心出行」程式和员工须两周接受一次病毒检测作为放宽营业的前提之外，亦「希望」大家接种新型冠状(即武汉肺炎)病毒疫苗。

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香港昨(14日)新增12宗武汉肺炎确诊个案，令香港感染人数累增至10779人，而昨日的初步确诊个案有约10宗，意味今天的新增确诊个案宗数与这宗数相若。事实上，香港过去两周的每天新增个案平均为26.3宗，较一星期前的两周每日平均确诊宗数下降三分之一。不过，港府却在疫情放缓之际，加强令市民下载不受欢迎的「安心出行」程式和接种疫苗。

「安心出行」程式自去年11月初推出的头两个月，只有43万人下载，但自港府由2月4日起分阶段要求市民进入特定政府办公大楼须使用追踪程式「安心出行」，以至3月1日起把上述规定推广至所有政府大楼和办公室，若不用手机扫描「安心出行」二维码，市民须现场登记姓名、联络电话和到访日期时间，以便在出现武肺个案时进行接触者追踪。自此，有关追踪程式的下载量有所增加，由1月6日时的43万人次，增至前晚的70万人次，政务司长张建宗昨(14日)晚在社交媒体上透露，下载人次已累积超过78万，较前晚增加约8万，较三天前增加14万。

根据数据，78万下载人次约为香港人口的一成。张建宗继续呼吁市民尽快下载和踊跃使用，以记录自己进出不同场所的行踪。他重申，程式保障市民私隐，出行记录只会加密存放于用户手机，并会在31天后自动删除。