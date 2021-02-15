年初一辽宁号演习码头应对恐怖分子 火箭军操练地下坑道受核攻击应急

上周五（12日）大年初一早上，中国首艘航空母舰辽宁号进行牛年第一场防恐袭演练；而有东风快递之称的中国火箭军，则分别于军营和地下室进行攻防对抗和化学品泄漏排险演练。官方报告称解放军贺岁不忘备战。

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据东网今天报道称，航母辽宁号火箭军齐演练。消息称解放军海军官方微信号“人民海军”周日（14日）表示，除夕当日，辽宁号上挂满灯饰，官兵一同包饺子迎接新年。舰上又按传统举办园游会，以各种游戏让官兵同乐。到了大年初一早上，全舰成员早上8时便在甲板集结举行升旗仪式后，随即展开演练，内容是模拟码头有恐暴分子活动，防暴恐应急分队随即就位。

该消息说，而在火箭军某部警衞营营内，年初一早上亦传来紧急集合声，营内官兵携带武器装备迅速集结，正式开始一场山地攻防对抗演练。据指以这方式为新年揭开序幕是该警衞营的传统，营长乐章称：“过节不忘战备，时刻紧绷备战打仗弦。”

该报道说，而在俗称“地下龙宫”的火箭军地下坑道，东风第一旅官兵亦在农历新年进行演练，内容是模拟部队发生氧化剂罐泄漏，经处理刚解除警报后，又遭遇核攻击。部队迅速截断电源，安排官兵撤离，同时启动隔绝通风，并做好监测准备。部队亦模拟发射导弹，操作员迅速穿上防护衣各就各位。