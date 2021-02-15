拜仁慕尼黑删台湾旗并对中国人道歉 仍遭指顶尖“乳滑”球会

德甲足球劲旅拜仁慕尼黑2019年曾为感谢球迷支持，在脸书粉专同时放上球星与中华民国国旗、中华人民共和国国旗的合成图，粉专惨遭小粉红玻璃心碎出征引发议论。不料，2021年的拜仁慕尼黑再次“失手乳滑”，不仅在农历大年初一发布中文版本贴文的“新年快乐”后面配上了代表台湾的“青天白日满地红”旗帜emoji，即便随后很快删除该帖文，但官网道歉声明又有猫暱，称“很多人因此情感上受到了伤害”，球会对此“深表歉意”。但网络仍然有不依不饶谴责，斥责拜仁慕尼黑是顶尖“乳滑”（辱华）球会。

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据联合新闻网今天报道称，拜仁慕尼黑无视玻璃心碎粉专再放中华民国国旗，网斥顶尖“乳滑”球会。消息说，德甲拜仁慕尼黑再次置放中华民国国旗，引爆玻璃心心碎彻底。

据该报道，德甲拜仁慕尼黑2019年在脸书粉专感谢世界各国球迷过去支持，包含了日本、韩国、越南、菲律宾、马来西亚等国，其中，拜仁慕尼黑小编亦同时感谢了中华民国以及中华人民共和国球迷的支持，并放上中华民国国旗。尽管不久后遭到中共抗议国旗遭下架，但许多球迷见状后，纷纷赞叹拜仁慕尼黑小编的行动，“全世界最敢的球会”、“谢谢拜仁慕尼黑队”、“我们是独立的国家谢谢拜仁”。

不料，拜仁慕尼黑足球队的官方脸书（Facebook）帐户今年在农历大年初一发布的贴文“再次失手” ，其中中文版贴文在简体中文的“新年快乐”后面配上了代表台湾的“青天白日满地红”旗帜emoji，随后很快删除该贴文。

该报道引据BBC说，事件再次引发中共玻璃心碎批评，但拜仁慕尼黑官方新浪微博帐户在年初三（2月14日）发布的道歉声明却有猫暱。声明表示，贴文是由球会聘请的第三方运营商“在未经沟通的情况下”发布，并称这是“令人无法接受的内容”，“很多人因此情感上受到了伤害”，球会称对此“深表歉意”。

该报道说，不少网友就留言称: “拜仁再次乳滑”、“台湾再次被已独不回”、“拜仁很有国际观”、“新年还要忙着崩溃心好累”等语。

拜仁慕尼黑脸书粉专2019年感谢世界中华民国球迷，并放上国旗。2021年拜仁慕尼黑脸书粉专感谢世界球迷台湾版贺年仍然放置台湾青天白日满地红旗帜。

目前未知拜仁慕尼黑球队是否遭到中国制裁。拜仁慕尼黑在中国有多项合作与利益牵注。