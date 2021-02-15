日本政府抗议中国海警舰接近日本渔船

图为中国海警船与日本海警船在东海对峙

据日本第十一管区海上保安本部消息,在钓鱼岛周边的领海外侧的“毗邻区”,14日,有中国海警局海警舰4艘航行,15日再次出现,在钓鱼岛周边连续3天确认中国海警舰航行,航行的海警舰有“海警1301”,和装载着类似于机关炮的“海警1305”、“海警2502”、“海警6303”。日本海上保安厅的巡视舰警告称“不要接近领海”。

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为此,日本首相官邸在危机管理中心设置了官邸对策室,对中国海警舰的动向进行分析。

中国海警舰在南小岛东南偏南约22公里海上对正在航行的一艘日本渔船做出了试图接近的动作。外务省消息人士透露，已向中国政府提出严正抗议，要求海警船迅速离开。

第十一管区海上保安本部未透露日本渔船所属渔协等，但相关人士称，15日早晨，搭载石垣市议员等2人的渔船从石垣岛渔港出发，驶向钓鱼岛周边。

日本防卫相岸信夫1月24日与美国拜登政府新就任的国防部长劳埃德·奥斯汀举行电话会谈。关于钓鱼岛,双方确认了钓鱼岛防卫是规定美国防卫义务的《日美安保条约》第五条的适用对象。

防卫相岸信夫还在2月8日的预算委员会上就中国海警局的活动表示,如果海保难以应对那么自卫队将进行应对。指出如果相当于来自外部的武力攻击,那么自卫队“将接受防卫出动命令,进行应对”。