港媒指警队拟改向捷克买枪枝 评论指有变数

香港因实施《港区国安法》而遭英美等国禁运武器后，有传媒指香港警方已转而向捷克兵工厂购买冲锋枪，供警队反恐部队使用，但民主党前立法会议员涂谨申指出，捷克是欧盟成员，欧盟已于去年7月通过限制向香港出口用于镇压及监视的设备，而且欧洲国家着重人权，即使香港警队欲转购捷克枪械，交易亦存有变量。

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《苹果日报》引述不具名消息人士报道，警队早前订购美国SIG厂制造的冲锋枪，但因禁运而被取消定单，警队曾试练中国内地和俄罗斯枪械，但前者稳定性不足，会出现「打唔响」的废弹情况；后者则体积较大，不适合亚洲人身型；于是计划改向捷克乌尔斯基．布罗德兵工厂（简称CZUB）购买约一千支CZ蝎式EVO 3 A1冲锋枪，以替代MP5冲锋枪，供警队反恐部队使用，以替换现时警队使用的美制MP5冲锋枪。

消息人士续称，警队现时使用的武器来自瑞士、美国和奥地利，预料有关国家会落实禁运令，但港警现时暂没有急切订货需要，但担心维修用的零件会短缺。

涂谨申指出，全世界不同地方均对枪械实施出口限制，若所有欧美国家全部拒绝出售枪械予香港警队，港警惟有购买中国或中国友好国家的枪械，但选择会大大减少。

欧盟驻港澳办事处称，欧洲理事会已于去年7月通过决定，将进一步审查和限制出口相信用于内部镇压、截取通讯者网络的特定敏感设备和技术到香港，但发出武器出口许可证的决定权为欧盟成员国的国家权限，成员国对中国实行非常严格的武器出口政策。欧盟会继续密切关注香港情况，并按此考虑所有方案。