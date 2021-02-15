澳大利亚强卸地方政府一带一路项目？

澳大利亚去年底通过联邦新法，政府有权否决各州与外国签署的协议。总理莫里森（Scott Morrison）如今表示，维多利亚州与中国签署的“一带一路”协议没有好处，可能在数周内被取消。澳大利亚财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）就维州一带一路协议说：“我们一开始就不同意，现在还是不同意，关于这件事，无疑会在适当时刻做出决定。”

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据中央社今天报道称，澳洲总理莫里森表示，维多利亚州与中国签署的“一带一路”协议没有好处，可能在数周内取消。

维多利亚州州长安德鲁斯（Dan Andrews）于2018年与中国签署关于“一带一路”计划的谅解备忘录，但这项协议一直饱受严苛批评，因为中国可能借机取得维多利亚州关键基础设施的资金和控制权。

“一带一路”计划规模达1.5兆美元，中国已与125 国签署170项相关协议。

据英国“每日邮报”（Daily Mail）今天报道称，安德鲁斯及其他州的州长和领地的首席部长，须在3月10日之前向澳洲联邦政府详述所有与外来势力签署的协议，然后由联邦政府评估。而莫里森的一番话，直白地向维多利亚州预告，与中国签署的“一带一路”协议会有什么结果。

莫里森接受澳洲“前锋太阳报”（Herald Sun）访问时说：“我至今没看到这有什么好处。”莫里森表示：“如果有好处，是哪些好处？有什么代价？我目前答不出这些问题，但（政府）会持续评估这些事项。”

据该报道说，安德鲁斯向来替“一带一路”协议辩护，他曾承诺，这项协议会替维多利亚州带来“更多工作机会、更多贸易和投资”，但外界愈来愈担心，一州签署的协议是否会变成外国在澳洲拓展影响力的蹊径。

莫里森坦言，他希望所有外国关系及协议都符合澳洲联邦政策。他说：“这是很重要的原则…当一国政府与其他国家政府来往，必须要有一致性。”据澳大利亚财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）提及维多利亚州与中国签署的协议时说：“我们一开始就不同意，现在还是不同意，关于这件事，无疑会在适当时刻做出决定。”

澳洲去年12月通过一项联邦法律，允许外交部长检视甚至撤销各州、各领地、地方议会及公立大学与其他国家签署的协议，因此澳洲联邦政府确实有可能介入维多利亚州与中国的协议。

中国外交部发言人赵立坚近日被问到澳洲政府有意撤销维多利亚州与中国之间协议时，一边颂扬“一带一路”倡议，一边抨击澳大利亚当局。据澳洲人报（The Australian）说，赵立坚表示，希望澳洲客观、合理地看待这类合作，不要再破坏双边关系，应该多做点增加彼此利益的事。

据中央社引述澳洲国立大学（Australian National University ）教授麦迪卡法（Rory Medcalf）认为，州长和首席部长在外来干预上需要尽可能好的建议，也需要在澳洲国家安全政策上有更多话语权，包括与重要基础设施有关的安全议题，以及间谍、政治宣传和网络威胁。