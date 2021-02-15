矿泉水充假疫苗 遭指超扯

中国官方出手整顿新冠疫苗乱象，截至2月10日止，共在21起案件中逮捕70名嫌犯，其中最受瞩目的无疑是用生理食盐水伪装疫苗。据报揭，嫌犯是上网查讯真品疫苗的针剂和包装样式，再用预灌封注射器，注入生理食盐水造假新冠疫苗，为扩大规模，甚至找来3名亲友协助犯案，到了造假的后期，由于生理盐水不够，嫌犯甚至用矿泉水代替制作假疫苗。

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据东森新闻今天报道称，中国超扯假疫苗！生理食盐水用完了，嫌犯改加矿泉水卖5.8万支。该报道引述《新华社》消息，中国最高检近日发文，要求全国各级检察机关针对涉新冠疫苗犯罪，积极配合公安机关迅速行动，发现一起、查处一起，及时依法逮捕、起诉。而在近期曝光的4起涉新冠疫苗犯罪典型案例中，一些触目惊心的细节也被曝光，包括用生理盐水制假、收钱揽客参与紧急接种等。

消息说，以食盐水造假疫苗为例，2020年8月，孔姓与乔姓两名嫌犯兴起制造假新冠疫苗并销售牟利的想法，之后便透过网络了解真品疫苗的针剂样式和包装样式，用购买的预灌封注射器，在酒店房间和租住房内，以生理盐水制造假新冠疫苗。为了扩大造假规模，他们还从老家找来3名亲属和朋友，到了造假的后期，由于生理盐水不够，嫌犯甚至用矿泉水代替。制作完成后，嫌犯则以“内部渠道拿到的正品新冠疫苗”为由，向市面兜售假疫苗。

嫌犯一干人等在2020年11月被捕，经过调查，嫌犯制造并销售假新冠疫苗约5.8万支，获利约人民币1800万元。检察机关于2020年12月25日裁定羁押犯罪嫌疑人孔某、乔某等人。

该报道称，除了假疫苗流入市面，破获的案件还包含不法分子高价对外销售，委托乡村医生在住处、汽车内为购买者接种；高价安排不符合条件的人员到医院参与紧急接种计划，通过微信群对外发布广告招揽客源，伪造接种证明文件；甚至有不法分子将假疫苗走私至境外。

消息没有提及注射假疫苗后是否造成疫情与健康后果，以及其它20起假疫苗的情况。