缅甸政变局势对与中国的多层面合作是否产生冲击引发关注。中国和缅甸的经济合作涉及多个方面，包括产业转移、深水港、水力发电厂、油气管道、油气勘探和开发、矿产、宝石、木材等。在矿产方面，自2018年起，缅甸已经一跃成为“稀土小强国”，中国对其倚赖程度绝对不低。

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缅甸局势恐打乱中国稀土战略。据中央社今天引述香港明报分析报道称，缅甸军方发动政变所带来的局势变化，可能会扰乱中国的稀土战略，原因是缅甸是中国输入重稀土的重要来源地。

明报今天刊登文章指出，稀土是17种特殊金属元素的统称，而根据原子重量的分别，稀土元素分为轻稀土（8种元素）和重稀土（9种元素）两大类。

根据已探明的资源中，轻稀土占了绝大部分，重稀土储量只占稀土总储量的不足1%；在重稀土储量中，又大约有90%集中在中国。文章指出，尽管重稀土在全球稀土总储量中占比极少，但在消费结构中，却占了大约1/4，消耗速度很快；原本就缺少的重稀土资源，若不在开采上加以限制，很快就会耗尽。因此，由2017至2018年起，中国大幅压缩了本土重稀土矿的开采量，而替代来源就是缅甸。据明报指出，缅甸不算是稀土大国，但其稀土总储量当中，重稀土储量的比例相对较高，令它成为重稀土的主要生产国。

文章表示，2018年，中国从缅甸进口重稀土矿石2.58万吨，与中国的产量相若。可以说，缅甸提供了全球大约一半的重稀土矿产量并在中国冶炼。根据美国内政部地质调查局（USGS）等机构的数据，2019年，中国的稀土矿产量占全球的62.9%，美国占12.4%，澳洲占10%，而缅甸却占10.5%，相信其重稀土矿的比例就很高。

据文章表示，联合国肯定会继续讨论缅甸议题，甚至考虑对该国实施经济制裁，届时中国若反对，将有违其一向提倡在联合国框架内解决问题的说法；假如形势一面倒要求制裁缅甸，估计中国也不能反对。但如果中国支持向缅甸军政府实施经济制裁，中国从缅甸输入的重稀土矿未知会否生变。据明报文章说，因此，当前局势令中国处境极为尴尬。